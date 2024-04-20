В Кургане спасли мужчину с сердечным приступом из затопленного садоводства. Видео

20 апреля 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

Спасатели доставили на берег курганца с сердечным приступом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Курганские сотрудники МЧС России спасли из подтопляемой зоны мужчину с сердечным приступом. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «В Кургане благодаря проведенной спасательной операции удалось сохранить жизнь мужчине, у которого случился сердечный приступ. Заявка на оказание помощи поступила специалистам ведомства от его соседки», — рассказали URA.RU в ведомстве. Сообщается, что спасателям удалось установить местоположение пострадавшего от приступа мужчины. Он проживает в садоводстве «Исток». Курганца транспортировали на плавательном средстве, после чего доставили на берег. Там мужчину встретили сотрудники медицинской службы. В Курганской области ожидают пик паводка и продолжают эвакуацию. Наибольший уровень воды ожидают через два-три дня. Все важные и актуальные события, связанные с масштабным наводнением в Курганской области, сообщаются в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганские сотрудники МЧС России спасли из подтопляемой зоны мужчину с сердечным приступом. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «В Кургане благодаря проведенной спасательной операции удалось сохранить жизнь мужчине, у которого случился сердечный приступ. Заявка на оказание помощи поступила специалистам ведомства от его соседки», — рассказали URA.RU в ведомстве. Сообщается, что спасателям удалось установить местоположение пострадавшего от приступа мужчины. Он проживает в садоводстве «Исток». Курганца транспортировали на плавательном средстве, после чего доставили на берег. Там мужчину встретили сотрудники медицинской службы. В Курганской области ожидают пик паводка и продолжают эвакуацию. Наибольший уровень воды ожидают через два-три дня. Все важные и актуальные события, связанные с масштабным наводнением в Курганской области, сообщаются в онлайн-трансляции URA.RU.