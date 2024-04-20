В Кургане спасли мужчину с сердечным приступом из затопленного садоводства. Видео

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Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган, мчс, эвакуация, половодье, спасатели, уй, моторная лодка, паводок, наводнение, потоп, спасательные работы, река кама, стихийное бедствие, разлив
Спасатели доставили на берег курганца с сердечным приступом Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Курганские сотрудники МЧС России спасли из подтопляемой зоны мужчину с сердечным приступом. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Кургане благодаря проведенной спасательной операции удалось сохранить жизнь мужчине, у которого случился сердечный приступ. Заявка на оказание помощи поступила специалистам ведомства от его соседки», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Сообщается, что спасателям удалось установить местоположение пострадавшего от приступа мужчины. Он проживает в садоводстве «Исток». Курганца транспортировали на плавательном средстве, после чего доставили на берег. Там мужчину встретили сотрудники медицинской службы.

В Курганской области ожидают пик паводка и продолжают эвакуацию. Наибольший уровень воды ожидают через два-три дня. Все важные и актуальные события, связанные с масштабным наводнением в Курганской области, сообщаются в онлайн-трансляции URA.RU.

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Курганские сотрудники МЧС России спасли из подтопляемой зоны мужчину с сердечным приступом. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «В Кургане благодаря проведенной спасательной операции удалось сохранить жизнь мужчине, у которого случился сердечный приступ. Заявка на оказание помощи поступила специалистам ведомства от его соседки», — рассказали URA.RU в ведомстве. Сообщается, что спасателям удалось установить местоположение пострадавшего от приступа мужчины. Он проживает в садоводстве «Исток». Курганца транспортировали на плавательном средстве, после чего доставили на берег. Там мужчину встретили сотрудники медицинской службы. В Курганской области ожидают пик паводка и продолжают эвакуацию. Наибольший уровень воды ожидают через два-три дня. Все важные и актуальные события, связанные с масштабным наводнением в Курганской области, сообщаются в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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