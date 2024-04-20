На трассах Тюменской области ограничили движение большегрузов до 20 мая

Ограничения для большегрузов будут действовать с 21 апреля по 20 мая
В Тюменской области с 21 апреля по 20 мая введены ограничения на движения большегрузных авто по дорогам региона. Соответствующий приказ был опубликован Главным управлением строительства региона.
«Ввести временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по трассе общего пользования регионального или межмуниципального значения Тюменской области с превышением временных установленных предельно допустимых нагрузок на оси», — написала пресс-служба управления в telegram-канале. Ограничения будут действовать с 21 апреля по 20 мая.
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