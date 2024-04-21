В Кургане не могут выключить сирены из-за высокого уровня Тобола. Видео

21 апреля 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Если сирена звучит постоянно, то рекомендуется взять вещи из дома и эвакуироваться (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Системы оповещения граждан (сирены), на которые жаловались курганцы, будут продолжать работать из-за напряженной паводковой ситуации в регионе. Об этом рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Курганской области Дмитрий Якушев. «На территории области паводковая опасная обстановка продолжает оставаться напряженной. Уровень воды в реке Тобол в створе города Кургана остается выше 10 метров. В связи с этим сиренами централизованной системы оповещения продолжается доведение информации и их включение каждые два часа. Обращаем ваше внимание, что при ухудшении обстановки сирена будет работать постоянно», — сообщил замначальника ГУ МЧС России по Курганской области Дмитрий Якушев на видеозаписи, опубликованной в соцсетях правительством региона. Кроме того, Якушев дал рекомендации местным жителям. Он сказал, что в случае, если сирены будут работать постоянно, то лучше всего взять с собой необходимые вещи и отправиться к сборным эвакуационным пунктам. Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области объяснили гражданам, в каком случае сирены могут звучать постоянно. По информации представителя власти, это возможно в случае ухудшения ситуации с паводком. За актуальными событиями, связанными с подтоплением, следите в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Системы оповещения граждан (сирены), на которые жаловались курганцы, будут продолжать работать из-за напряженной паводковой ситуации в регионе. Об этом рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Курганской области Дмитрий Якушев. «На территории области паводковая опасная обстановка продолжает оставаться напряженной. Уровень воды в реке Тобол в створе города Кургана остается выше 10 метров. В связи с этим сиренами централизованной системы оповещения продолжается доведение информации и их включение каждые два часа. Обращаем ваше внимание, что при ухудшении обстановки сирена будет работать постоянно», — сообщил замначальника ГУ МЧС России по Курганской области Дмитрий Якушев на видеозаписи, опубликованной в соцсетях правительством региона. Кроме того, Якушев дал рекомендации местным жителям. Он сказал, что в случае, если сирены будут работать постоянно, то лучше всего взять с собой необходимые вещи и отправиться к сборным эвакуационным пунктам. Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области объяснили гражданам, в каком случае сирены могут звучать постоянно. По информации представителя власти, это возможно в случае ухудшения ситуации с паводком. За актуальными событиями, связанными с подтоплением, следите в онлайн-трансляции URA.RU.