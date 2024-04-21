В Кургане не могут выключить сирены из-за высокого уровня Тобола. Видео

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Микрорайон Глинки. Курган, паводок, наводнение, глинки
Если сирена звучит постоянно, то рекомендуется взять вещи из дома и эвакуироваться (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Системы оповещения граждан (сирены), на которые жаловались курганцы, будут продолжать работать из-за напряженной паводковой ситуации в регионе. Об этом рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Курганской области Дмитрий Якушев.

«На территории области паводковая опасная обстановка продолжает оставаться напряженной. Уровень воды в реке Тобол в створе города Кургана остается выше 10 метров. В связи с этим сиренами централизованной системы оповещения продолжается доведение информации и их включение каждые два часа. Обращаем ваше внимание, что при ухудшении обстановки сирена будет работать постоянно», — сообщил замначальника ГУ МЧС России по Курганской области Дмитрий Якушев на видеозаписи, опубликованной в соцсетях правительством региона.

Кроме того, Якушев дал рекомендации местным жителям. Он сказал, что в случае, если сирены будут работать постоянно, то лучше всего взять с собой необходимые вещи и отправиться к сборным эвакуационным пунктам.

Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области объяснили гражданам, в каком случае сирены могут звучать постоянно. По информации представителя власти, это возможно в случае ухудшения ситуации с паводком. За актуальными событиями, связанными с подтоплением, следите в онлайн-трансляции URA.RU.

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Системы оповещения граждан (сирены), на которые жаловались курганцы, будут продолжать работать из-за напряженной паводковой ситуации в регионе. Об этом рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Курганской области Дмитрий Якушев. «На территории области паводковая опасная обстановка продолжает оставаться напряженной. Уровень воды в реке Тобол в створе города Кургана остается выше 10 метров. В связи с этим сиренами централизованной системы оповещения продолжается доведение информации и их включение каждые два часа. Обращаем ваше внимание, что при ухудшении обстановки сирена будет работать постоянно», — сообщил замначальника ГУ МЧС России по Курганской области Дмитрий Якушев на видеозаписи, опубликованной в соцсетях правительством региона. Кроме того, Якушев дал рекомендации местным жителям. Он сказал, что в случае, если сирены будут работать постоянно, то лучше всего взять с собой необходимые вещи и отправиться к сборным эвакуационным пунктам. Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области объяснили гражданам, в каком случае сирены могут звучать постоянно. По информации представителя власти, это возможно в случае ухудшения ситуации с паводком. За актуальными событиями, связанными с подтоплением, следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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