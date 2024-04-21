Курганец, пытавшийся спасти кошку, наткнулся на кусты и проткнул лодку. Видео

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Эвакуация оставленных животных. Курган, эвакуация
Мужчина хотел забрать кошку с затопленной дачи Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Житель Кургана, пытавшийся спасти кошку из СНТ «Нива», наткнулся на кусты и проткнул лодку. Мужчину и его питомца спасли, сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области.

«Курганец отправился за кошкой, но наткнулся на кусты и проткнул лодку. Прецедент произошел в подтопленном СНТ „Нива“. Мужчину на поврежденной лодке обнаружили сотрудники Сибирского регионального поисково-спасательного отряда. Специалисты вплавь добрались до испуганного курганца и доставили его в безопасное место, после чего вернулись и за кошкой в затопленный дачный дом», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Хозяин и животное отделались легким испугом. Не окажись рядом спасателей, трагических последствий избежать бы не удалось, подчеркнули в МЧС. Ведомство также напомнило, что следует обращаться за помощью специалистов, чтобы вернуться в зону затопления за вещами и питомцами.

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Житель Кургана, пытавшийся спасти кошку из СНТ «Нива», наткнулся на кусты и проткнул лодку. Мужчину и его питомца спасли, сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области. «Курганец отправился за кошкой, но наткнулся на кусты и проткнул лодку. Прецедент произошел в подтопленном СНТ „Нива“. Мужчину на поврежденной лодке обнаружили сотрудники Сибирского регионального поисково-спасательного отряда. Специалисты вплавь добрались до испуганного курганца и доставили его в безопасное место, после чего вернулись и за кошкой в затопленный дачный дом», — сообщили в telegram-канале ведомства. Хозяин и животное отделались легким испугом. Не окажись рядом спасателей, трагических последствий избежать бы не удалось, подчеркнули в МЧС. Ведомство также напомнило, что следует обращаться за помощью специалистов, чтобы вернуться в зону затопления за вещами и питомцами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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