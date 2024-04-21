Курганец, пытавшийся спасти кошку, наткнулся на кусты и проткнул лодку. Видео

21 апреля 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

Мужчина хотел забрать кошку с затопленной дачи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Житель Кургана, пытавшийся спасти кошку из СНТ «Нива», наткнулся на кусты и проткнул лодку. Мужчину и его питомца спасли, сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области. «Курганец отправился за кошкой, но наткнулся на кусты и проткнул лодку. Прецедент произошел в подтопленном СНТ „Нива“. Мужчину на поврежденной лодке обнаружили сотрудники Сибирского регионального поисково-спасательного отряда. Специалисты вплавь добрались до испуганного курганца и доставили его в безопасное место, после чего вернулись и за кошкой в затопленный дачный дом», — сообщили в telegram-канале ведомства. Хозяин и животное отделались легким испугом. Не окажись рядом спасателей, трагических последствий избежать бы не удалось, подчеркнули в МЧС. Ведомство также напомнило, что следует обращаться за помощью специалистов, чтобы вернуться в зону затопления за вещами и питомцами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Кургана, пытавшийся спасти кошку из СНТ «Нива», наткнулся на кусты и проткнул лодку. Мужчину и его питомца спасли, сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области. «Курганец отправился за кошкой, но наткнулся на кусты и проткнул лодку. Прецедент произошел в подтопленном СНТ „Нива“. Мужчину на поврежденной лодке обнаружили сотрудники Сибирского регионального поисково-спасательного отряда. Специалисты вплавь добрались до испуганного курганца и доставили его в безопасное место, после чего вернулись и за кошкой в затопленный дачный дом», — сообщили в telegram-канале ведомства. Хозяин и животное отделались легким испугом. Не окажись рядом спасателей, трагических последствий избежать бы не удалось, подчеркнули в МЧС. Ведомство также напомнило, что следует обращаться за помощью специалистов, чтобы вернуться в зону затопления за вещами и питомцами.