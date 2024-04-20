Отставки членов правительства, ветеран СВО идет на выборы: главные события ХМАО за неделю

Ветеран СВО стал кандидатом на пост мэра Березовского района

21 апреля 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

Директор департамента социального развития ХМАО уходить на пенсию 22 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева решила уйти в отставку, а участник СВО Руслан Александров претендует на пост мэра Березовского района. URA.RU приводит главные новости Югры за неделю с 15 по 21 апреля. Директор департамента пространственного развития ушла в отставку Директор департамента пространственного развития ХМАО Виктория Семенова решила уйти в отставку. Говорят, что она не сработалась с вицйе-губернатором Югры Азатом Ислаевым. О будущем месте работы чиновница пока не распространяется, но известно, что оно будет связано с новыми российскими регионами. Чиновница работала в правительстве округа с 2022 года и занималась внедрением Югорского стандарта. Директор департамента социального развития уходит на пенсию Директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева собралась уходить на пенсию. Уточняется, что 22 апреля у нее последний рабочий день в окружном правительстве. Во время работы Пономаревой на посту главы депсоцразвития Югра разработала беспрецедентные меры поддержки участникам СВО и их семьям. Именно при ней в округе впервые был разработан стандарт жилья для маломобильных граждан. Всего внедрены более 30 мер поддержки ветеранов. Участник СВО идет на пост мэра Березовского района Появился главный фаворит на пост мэра Березовского района. Им стал участник СВО Руслан Александров. У него же имеется опыт муниципальной службы. А в последнее время он после возвращения из зоны специальной военной операции (СВО) работал в региональном отделении фонда «Защитники Отечества». Кандидатура рекомендована окружным правительством после ряда тестов и согласований. Помимо него, в конкурсе на пост главы Березовского района принимают участие еще четыре претендента. Предприниматель примет участие в довыборах в окружной парламент Нижневартовский «авторитетный» бизнесмен Александр Петерман, регулярно выступающий с критикой политэлит ХМАО, допустил свое участие в довыборах в окружное заксобрание. В югорском политистеблишменте ходят разговоры о том, что в ближайшее время несколько действующих депутатов — Петр Созонов («Газпром Трансгаз Югорск») и Алексей Андреев (АО «ДСК „Автобан“» намерены сложить мандаты. Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве прокурора ХМАО Присяжные признали экс-ревизора югорского КРУ Минфина РФ Юрия Чекина виновным в убийстве прокурора ХМАО Юрия Бедерина. Однако он отказался признавать себя виновным. Он заявил, что был в хороших отношениях с убитыми бизнесменами, а к организации убийства прокурора не имеет отношения. Коллегия заседателей также признала виновным в мошенничестве и убийстве одного из бизнесменов. Глава поселка Тундрино уходит в отставку Глава поселка Тундрино Антон Шакирьянов объявил об отставке. Он стал третьим мэром, кто ушел в этом муниципалитете с должности за последний месяц. Сообщается, что он принял решение из-за семейных обстоятельств. Другой источник в политтусовке района уточняет, что причиной был конфликт интересов. Шакирьянов устроил своего родственника на работу в мэрию. Причины отставки главы Федоровского Глава поселка Федоровский в Сургутском районе Николай Рудышин ушел в отставку с 10 апреля. Среди местной политтусовки ходят разговоры, что недавняя отставка может быть связана с уголовным делом. Источник URA.RU сообщил, что жители дошли до главы СКР Александра Бастрыкина, жалуясь на нерасселенные аварийные дома и отсутствие капремонта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева решила уйти в отставку, а участник СВО Руслан Александров претендует на пост мэра Березовского района. URA.RU приводит главные новости Югры за неделю с 15 по 21 апреля. Директор департамента пространственного развития ХМАО Виктория Семенова решила уйти в отставку. Говорят, что она не сработалась с вицйе-губернатором Югры Азатом Ислаевым. О будущем месте работы чиновница пока не распространяется, но известно, что оно будет связано с новыми российскими регионами. Чиновница работала в правительстве округа с 2022 года и занималась внедрением Югорского стандарта. Директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева собралась уходить на пенсию. Уточняется, что 22 апреля у нее последний рабочий день в окружном правительстве. Во время работы Пономаревой на посту главы депсоцразвития Югра разработала беспрецедентные меры поддержки участникам СВО и их семьям. Именно при ней в округе впервые был разработан стандарт жилья для маломобильных граждан. Всего внедрены более 30 мер поддержки ветеранов. Появился главный фаворит на пост мэра Березовского района. Им стал участник СВО Руслан Александров. У него же имеется опыт муниципальной службы. А в последнее время он после возвращения из зоны специальной военной операции (СВО) работал в региональном отделении фонда «Защитники Отечества». Кандидатура рекомендована окружным правительством после ряда тестов и согласований. Помимо него, в конкурсе на пост главы Березовского района принимают участие еще четыре претендента. Нижневартовский «авторитетный» бизнесмен Александр Петерман, регулярно выступающий с критикой политэлит ХМАО, допустил свое участие в довыборах в окружное заксобрание. В югорском политистеблишменте ходят разговоры о том, что в ближайшее время несколько действующих депутатов — Петр Созонов («Газпром Трансгаз Югорск») и Алексей Андреев (АО «ДСК „Автобан“» намерены сложить мандаты. Присяжные признали экс-ревизора югорского КРУ Минфина РФ Юрия Чекина виновным в убийстве прокурора ХМАО Юрия Бедерина. Однако он отказался признавать себя виновным. Он заявил, что был в хороших отношениях с убитыми бизнесменами, а к организации убийства прокурора не имеет отношения. Коллегия заседателей также признала виновным в мошенничестве и убийстве одного из бизнесменов. Глава поселка Тундрино Антон Шакирьянов объявил об отставке. Он стал третьим мэром, кто ушел в этом муниципалитете с должности за последний месяц. Сообщается, что он принял решение из-за семейных обстоятельств. Другой источник в политтусовке района уточняет, что причиной был конфликт интересов. Шакирьянов устроил своего родственника на работу в мэрию. Глава поселка Федоровский в Сургутском районе Николай Рудышин ушел в отставку с 10 апреля. Среди местной политтусовки ходят разговоры, что недавняя отставка может быть связана с уголовным делом. Источник URA.RU сообщил, что жители дошли до главы СКР Александра Бастрыкина, жалуясь на нерасселенные аварийные дома и отсутствие капремонта.