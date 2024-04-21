Самое горячее направление СВО: что сейчас происходит под Часовым Яром. Карта

Российские войска взяли под контроль село Богдановка около Часова Яра
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ВС РФ продолжают наступление на артемовском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска продолжают наступление на Часов Яр. Освобождение Богдановки позволит взять город в кольцо. URA.RU рассказывает, что произошло на этом направлении за неделю, и почему президент Украины Владимир Зеленский говорит о критической ситуации.

Зеленский не хочет потерять Часов Яр до конференции в Швейцарии

Выступление Зеленского на конференции в Швейцарии будет провальным, если ВСУ сдадут Часов Яр. Об этом сообщили в офисе президента. Такая же история наблюдалась и во время сдачи Авдеевки перед конференцией в Мюнхене.

Поэтому президент Украины приказал главкому армии Александру Сырскому удержать населенный пункт любой ценой. Однако действия ВСУ пока не принесли существенного результата. 21 апреля Украина потеряла Богдановку, а бои в Ивановском идут уже на западной окраине. Они находятся рядом с Часовым Яром.

Легенда карты
Легенда карты
Фото:

Солдаты ВСУ бегут из города

Вооруженные силы Украины. stock
Украинские военные признавали тяжелую ситуацию под Часовым Яром
Фото:

Военные, понимая критическое положение дел, стали оставлять свои позиции. Например, так поступила бригада «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в России). Ее потом расформировали.

Из-за действий солдат другие подразделения ВСУ понесли большие потери. Это, в свою очередь, осложнило положение дел для украинских военных.

ВС РФ ведут круглосуточную работу

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Чем для России и Украины важен Часов Яр, в котором активно продвигаются ВС РФ. Карта

Российские военные ежедневно обстреливают позиции ВСУ, продвигаясь вперед. Об этом заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос. По его словам, беспилотники и авиация играют в этом вопросе решающую роль. Издание The Telegraph писало, что инициатива теперь полностью перешла к России.

По данным Bild, у ВСУ не осталось боеприпасов на этом направлении. К такому мнению там пришли, анализируя бои за город. Например, армия Украины не стала обстреливать российский Су-25. Он успешно вернулся на аэродром рядом с Артемовском.

Когда Россия освободит Часов Яр

Пока сказать сложно. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что сейчас идет окружение города в огневое кольцо. Положительно на это повлиял переход Богдановки под контроль ВС РФ.

«Освобождение Богдановки открывает перед нашими силами новые стратегические возможности, которые являются еще одним шагом на пути к окружению Часова Яра», — заявил Кимаковский. Его слова приводит «Газета.ru».

Аналитики отмечают, что Часов Яр имеет большое значение для снабжения ВСУ. В нем также находится промышленная зона и железнодорожная станция. Они способствуют эффективной логистике, а разветвленная сеть опорных пунктов украинских войск укрепляет его оборонительные позиции. Подробности — в материале URA.RU.

Что мешает российским военным

Танковый биатлон. Чебаркульский военный полигон. Челябинская область
Продвижению ВС РФ мешают минные поля и специальная сеть наблюдательных пунктов ВСУ
Фото:

Военкоры отмечают, что местность около города усеяна минами. По данным проекта «Рыбарь», в последние недели идут ожесточенные бои в микрорайоне Канал возле училища №77. Операция усложняется именно из-за мин.

Часов Яр находится на высоте. Это дает ВСУ небольшое преимущество. Также армия Украины создала там специальную наблюдательных пунктов. С них можно корректировать огонь артиллерии и удары дронов. Поэтому заход в город будет тяжелым, передает «Царьград». Там отметили, что в населенном пункте сложилась почти та же ситуация, что и Артемовске и Авдеевке ранее.

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Российские войска продолжают наступление на Часов Яр. Освобождение Богдановки позволит взять город в кольцо. URA.RU рассказывает, что произошло на этом направлении за неделю, и почему президент Украины Владимир Зеленский говорит о критической ситуации. Выступление Зеленского на конференции в Швейцарии будет провальным, если ВСУ сдадут Часов Яр. Об этом сообщили в офисе президента. Такая же история наблюдалась и во время сдачи Авдеевки перед конференцией в Мюнхене. Поэтому президент Украины приказал главкому армии Александру Сырскому удержать населенный пункт любой ценой. Однако действия ВСУ пока не принесли существенного результата. 21 апреля Украина потеряла Богдановку, а бои в Ивановском идут уже на западной окраине. Они находятся рядом с Часовым Яром. Военные, понимая критическое положение дел, стали оставлять свои позиции. Например, так поступила бригада «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в России). Ее потом расформировали. Из-за действий солдат другие подразделения ВСУ понесли большие потери. Это, в свою очередь, осложнило положение дел для украинских военных. Российские военные ежедневно обстреливают позиции ВСУ, продвигаясь вперед. Об этом заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос. По его словам, беспилотники и авиация играют в этом вопросе решающую роль. Издание The Telegraph писало, что инициатива теперь полностью перешла к России. По данным Bild, у ВСУ не осталось боеприпасов на этом направлении. К такому мнению там пришли, анализируя бои за город. Например, армия Украины не стала обстреливать российский Су-25. Он успешно вернулся на аэродром рядом с Артемовском. Пока сказать сложно. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что сейчас идет окружение города в огневое кольцо. Положительно на это повлиял переход Богдановки под контроль ВС РФ. Аналитики отмечают, что Часов Яр имеет большое значение для снабжения ВСУ. В нем также находится промышленная зона и железнодорожная станция. Они способствуют эффективной логистике, а разветвленная сеть опорных пунктов украинских войск укрепляет его оборонительные позиции. Подробности — в материале URA.RU. Военкоры отмечают, что местность около города усеяна минами. По данным проекта «Рыбарь», в последние недели идут ожесточенные бои в микрорайоне Канал возле училища №77. Операция усложняется именно из-за мин. Часов Яр находится на высоте. Это дает ВСУ небольшое преимущество. Также армия Украины создала там специальную наблюдательных пунктов. С них можно корректировать огонь артиллерии и удары дронов. Поэтому заход в город будет тяжелым, передает «Царьград». Там отметили, что в населенном пункте сложилась почти та же ситуация, что и Артемовске и Авдеевке ранее.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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