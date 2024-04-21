Самое горячее направление СВО: что сейчас происходит под Часовым Яром. Карта

Российские войска взяли под контроль село Богдановка около Часова Яра

21 апреля 2024 в 22:26 Размер текста - 17 +

ВС РФ продолжают наступление на артемовском направлении Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска продолжают наступление на Часов Яр. Освобождение Богдановки позволит взять город в кольцо. URA.RU рассказывает, что произошло на этом направлении за неделю, и почему президент Украины Владимир Зеленский говорит о критической ситуации. Зеленский не хочет потерять Часов Яр до конференции в Швейцарии Выступление Зеленского на конференции в Швейцарии будет провальным, если ВСУ сдадут Часов Яр. Об этом сообщили в офисе президента. Такая же история наблюдалась и во время сдачи Авдеевки перед конференцией в Мюнхене. Поэтому президент Украины приказал главкому армии Александру Сырскому удержать населенный пункт любой ценой. Однако действия ВСУ пока не принесли существенного результата. 21 апреля Украина потеряла Богдановку, а бои в Ивановском идут уже на западной окраине. Они находятся рядом с Часовым Яром. Легенда карты Фото: инфографика URA.RU Солдаты ВСУ бегут из города Украинские военные признавали тяжелую ситуацию под Часовым Яром Фото: U.S. Army / Spc. Joshua Leonard Военные, понимая критическое положение дел, стали оставлять свои позиции. Например, так поступила бригада «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в России). Ее потом расформировали. Из-за действий солдат другие подразделения ВСУ понесли большие потери. Это, в свою очередь, осложнило положение дел для украинских военных. ВС РФ ведут круглосуточную работу Новость по теме Чем для России и Украины важен Часов Яр, в котором активно продвигаются ВС РФ. Карта Российские военные ежедневно обстреливают позиции ВСУ, продвигаясь вперед. Об этом заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос. По его словам, беспилотники и авиация играют в этом вопросе решающую роль. Издание The Telegraph писало, что инициатива теперь полностью перешла к России. По данным Bild, у ВСУ не осталось боеприпасов на этом направлении. К такому мнению там пришли, анализируя бои за город. Например, армия Украины не стала обстреливать российский Су-25. Он успешно вернулся на аэродром рядом с Артемовском. Когда Россия освободит Часов Яр Пока сказать сложно. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что сейчас идет окружение города в огневое кольцо. Положительно на это повлиял переход Богдановки под контроль ВС РФ. «Освобождение Богдановки открывает перед нашими силами новые стратегические возможности, которые являются еще одним шагом на пути к окружению Часова Яра», — заявил Кимаковский. Его слова приводит « Газета.ru ». Аналитики отмечают, что Часов Яр имеет большое значение для снабжения ВСУ. В нем также находится промышленная зона и железнодорожная станция. Они способствуют эффективной логистике, а разветвленная сеть опорных пунктов украинских войск укрепляет его оборонительные позиции. Подробности — в материале URA.RU. Что мешает российским военным Продвижению ВС РФ мешают минные поля и специальная сеть наблюдательных пунктов ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военкоры отмечают, что местность около города усеяна минами. По данным проекта «Рыбарь», в последние недели идут ожесточенные бои в микрорайоне Канал возле училища №77. Операция усложняется именно из-за мин. Часов Яр находится на высоте. Это дает ВСУ небольшое преимущество. Также армия Украины создала там специальную наблюдательных пунктов. С них можно корректировать огонь артиллерии и удары дронов. Поэтому заход в город будет тяжелым, передает «Царьград». Там отметили, что в населенном пункте сложилась почти та же ситуация, что и Артемовске и Авдеевке ранее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска продолжают наступление на Часов Яр. Освобождение Богдановки позволит взять город в кольцо. URA.RU рассказывает, что произошло на этом направлении за неделю, и почему президент Украины Владимир Зеленский говорит о критической ситуации. Выступление Зеленского на конференции в Швейцарии будет провальным, если ВСУ сдадут Часов Яр. Об этом сообщили в офисе президента. Такая же история наблюдалась и во время сдачи Авдеевки перед конференцией в Мюнхене. Поэтому президент Украины приказал главкому армии Александру Сырскому удержать населенный пункт любой ценой. Однако действия ВСУ пока не принесли существенного результата. 21 апреля Украина потеряла Богдановку, а бои в Ивановском идут уже на западной окраине. Они находятся рядом с Часовым Яром. Военные, понимая критическое положение дел, стали оставлять свои позиции. Например, так поступила бригада «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в России). Ее потом расформировали. Из-за действий солдат другие подразделения ВСУ понесли большие потери. Это, в свою очередь, осложнило положение дел для украинских военных. Российские военные ежедневно обстреливают позиции ВСУ, продвигаясь вперед. Об этом заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос. По его словам, беспилотники и авиация играют в этом вопросе решающую роль. Издание The Telegraph писало, что инициатива теперь полностью перешла к России. По данным Bild, у ВСУ не осталось боеприпасов на этом направлении. К такому мнению там пришли, анализируя бои за город. Например, армия Украины не стала обстреливать российский Су-25. Он успешно вернулся на аэродром рядом с Артемовском. Пока сказать сложно. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что сейчас идет окружение города в огневое кольцо. Положительно на это повлиял переход Богдановки под контроль ВС РФ. Аналитики отмечают, что Часов Яр имеет большое значение для снабжения ВСУ. В нем также находится промышленная зона и железнодорожная станция. Они способствуют эффективной логистике, а разветвленная сеть опорных пунктов украинских войск укрепляет его оборонительные позиции. Подробности — в материале URA.RU. Военкоры отмечают, что местность около города усеяна минами. По данным проекта «Рыбарь», в последние недели идут ожесточенные бои в микрорайоне Канал возле училища №77. Операция усложняется именно из-за мин. Часов Яр находится на высоте. Это дает ВСУ небольшое преимущество. Также армия Украины создала там специальную наблюдательных пунктов. С них можно корректировать огонь артиллерии и удары дронов. Поэтому заход в город будет тяжелым, передает «Царьград». Там отметили, что в населенном пункте сложилась почти та же ситуация, что и Артемовске и Авдеевке ранее.