Российские войска продолжают наступление на Часов Яр. Освобождение Богдановки позволит взять город в кольцо. URA.RU рассказывает, что произошло на этом направлении за неделю, и почему президент Украины Владимир Зеленский говорит о критической ситуации.
Зеленский не хочет потерять Часов Яр до конференции в Швейцарии
Выступление Зеленского на конференции в Швейцарии будет провальным, если ВСУ сдадут Часов Яр. Об этом сообщили в офисе президента. Такая же история наблюдалась и во время сдачи Авдеевки перед конференцией в Мюнхене.
Поэтому президент Украины приказал главкому армии Александру Сырскому удержать населенный пункт любой ценой. Однако действия ВСУ пока не принесли существенного результата. 21 апреля Украина потеряла Богдановку, а бои в Ивановском идут уже на западной окраине. Они находятся рядом с Часовым Яром.
Легенда карты
Фото: инфографика URA.RU
Солдаты ВСУ бегут из города
Украинские военные признавали тяжелую ситуацию под Часовым Яром
Фото: U.S. Army / Spc. Joshua Leonard
Военные, понимая критическое положение дел, стали оставлять свои позиции. Например, так поступила бригада «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в России). Ее потом расформировали.
Из-за действий солдат другие подразделения ВСУ понесли большие потери. Это, в свою очередь, осложнило положение дел для украинских военных.
Российские военные ежедневно обстреливают позиции ВСУ, продвигаясь вперед. Об этом заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос. По его словам, беспилотники и авиация играют в этом вопросе решающую роль. Издание The Telegraph писало, что инициатива теперь полностью перешла к России.
По данным Bild, у ВСУ не осталось боеприпасов на этом направлении. К такому мнению там пришли, анализируя бои за город. Например, армия Украины не стала обстреливать российский Су-25. Он успешно вернулся на аэродром рядом с Артемовском.
Когда Россия освободит Часов Яр
Пока сказать сложно. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что сейчас идет окружение города в огневое кольцо. Положительно на это повлиял переход Богдановки под контроль ВС РФ.
«Освобождение Богдановки открывает перед нашими силами новые стратегические возможности, которые являются еще одним шагом на пути к окружению Часова Яра», — заявил Кимаковский. Его слова приводит «Газета.ru».
Аналитики отмечают, что Часов Яр имеет большое значение для снабжения ВСУ. В нем также находится промышленная зона и железнодорожная станция. Они способствуют эффективной логистике, а разветвленная сеть опорных пунктов украинских войск укрепляет его оборонительные позиции. Подробности — в материале URA.RU.
Что мешает российским военным
Продвижению ВС РФ мешают минные поля и специальная сеть наблюдательных пунктов ВСУ
Военкоры отмечают, что местность около города усеяна минами. По данным проекта «Рыбарь», в последние недели идут ожесточенные бои в микрорайоне Канал возле училища №77. Операция усложняется именно из-за мин.
Часов Яр находится на высоте. Это дает ВСУ небольшое преимущество. Также армия Украины создала там специальную наблюдательных пунктов. С них можно корректировать огонь артиллерии и удары дронов. Поэтому заход в город будет тяжелым, передает «Царьград». Там отметили, что в населенном пункте сложилась почти та же ситуация, что и Артемовске и Авдеевке ранее.
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Российские войска продолжают наступление на Часов Яр. Освобождение Богдановки позволит взять город в кольцо. URA.RU рассказывает, что произошло на этом направлении за неделю, и почему президент Украины Владимир Зеленский говорит о критической ситуации. Выступление Зеленского на конференции в Швейцарии будет провальным, если ВСУ сдадут Часов Яр. Об этом сообщили в офисе президента. Такая же история наблюдалась и во время сдачи Авдеевки перед конференцией в Мюнхене. Поэтому президент Украины приказал главкому армии Александру Сырскому удержать населенный пункт любой ценой. Однако действия ВСУ пока не принесли существенного результата. 21 апреля Украина потеряла Богдановку, а бои в Ивановском идут уже на западной окраине. Они находятся рядом с Часовым Яром. Военные, понимая критическое положение дел, стали оставлять свои позиции. Например, так поступила бригада «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в России). Ее потом расформировали. Из-за действий солдат другие подразделения ВСУ понесли большие потери. Это, в свою очередь, осложнило положение дел для украинских военных. Российские военные ежедневно обстреливают позиции ВСУ, продвигаясь вперед. Об этом заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос. По его словам, беспилотники и авиация играют в этом вопросе решающую роль. Издание The Telegraph писало, что инициатива теперь полностью перешла к России. По данным Bild, у ВСУ не осталось боеприпасов на этом направлении. К такому мнению там пришли, анализируя бои за город. Например, армия Украины не стала обстреливать российский Су-25. Он успешно вернулся на аэродром рядом с Артемовском. Пока сказать сложно. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что сейчас идет окружение города в огневое кольцо. Положительно на это повлиял переход Богдановки под контроль ВС РФ. Аналитики отмечают, что Часов Яр имеет большое значение для снабжения ВСУ. В нем также находится промышленная зона и железнодорожная станция. Они способствуют эффективной логистике, а разветвленная сеть опорных пунктов украинских войск укрепляет его оборонительные позиции. Подробности — в материале URA.RU. Военкоры отмечают, что местность около города усеяна минами. По данным проекта «Рыбарь», в последние недели идут ожесточенные бои в микрорайоне Канал возле училища №77. Операция усложняется именно из-за мин. Часов Яр находится на высоте. Это дает ВСУ небольшое преимущество. Также армия Украины создала там специальную наблюдательных пунктов. С них можно корректировать огонь артиллерии и удары дронов. Поэтому заход в город будет тяжелым, передает «Царьград». Там отметили, что в населенном пункте сложилась почти та же ситуация, что и Артемовске и Авдеевке ранее.