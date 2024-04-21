В Кургане уровень Тобола продолжил понижаться

«Голова» паводка сместились от города ниже по течению, отмечали власти
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Кургане уровень Тобола опустился до 993 сантиметров. Снижение наблюдается с 20 апреля, указано на информационном портале Курганской области.
«В Кургане на 02:00 уровень Тобола составляет 993 см», — эти данные размещены на интерактивной карте «Паводок 2024». За прошедшие два часа река опустилась на сантиметр.
Ранее в Белозерский округ, куда пришла «голова» паводка, направили спецтехнику для помощи в ликвидации последствий ЧС. Специалисты Курганского ЦГМС ожидают пик половодья в регионе 24 апреля. Всю самую важную информацию по теме наводнения можно почерпнуть из трансляции URA.RU.
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