21 апреля 2024

В Кургане уровень Тобола продолжил понижаться

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«Голова» паводка сместились от города ниже по течению, отмечали власти
«Голова» паводка сместились от города ниже по течению, отмечали власти Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане уровень Тобола опустился до 993 сантиметров. Снижение наблюдается с 20 апреля, указано на информационном портале Курганской области.

«В Кургане на 02:00 уровень Тобола составляет 993 см», — эти данные размещены на интерактивной карте «Паводок 2024». За прошедшие два часа река опустилась на сантиметр.

Ранее в Белозерский округ, куда пришла «голова» паводка, направили спецтехнику для помощи в ликвидации последствий ЧС. Специалисты Курганского ЦГМС ожидают пик половодья в регионе 24 апреля. Всю самую важную информацию по теме наводнения можно почерпнуть из трансляции URA.RU.

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В Кургане уровень Тобола опустился до 993 сантиметров. Снижение наблюдается с 20 апреля, указано на информационном портале Курганской области. «В Кургане на 02:00 уровень Тобола составляет 993 см», — эти данные размещены на интерактивной карте «Паводок 2024». За прошедшие два часа река опустилась на сантиметр. Ранее в Белозерский округ, куда пришла «голова» паводка, направили спецтехнику для помощи в ликвидации последствий ЧС. Специалисты Курганского ЦГМС ожидают пик половодья в регионе 24 апреля. Всю самую важную информацию по теме наводнения можно почерпнуть из трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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