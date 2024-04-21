Происшествия В Кургане уровень Тобола продолжил понижаться 22 апреля 2024 в 02:01 Размер текста - 17 + «Голова» паводка сместились от города ниже по течению, отмечали власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане уровень Тобола опустился до 993 сантиметров. Снижение наблюдается с 20 апреля, указано на информационном портале Курганской области. «В Кургане на 02:00 уровень Тобола составляет 993 см», — эти данные размещены на интерактивной карте «Паводок 2024». За прошедшие два часа река опустилась на сантиметр. Ранее в Белозерский округ, куда пришла «голова» паводка, направили спецтехнику для помощи в ликвидации последствий ЧС. Специалисты Курганского ЦГМС ожидают пик половодья в регионе 24 апреля. Всю самую важную информацию по теме наводнения можно почерпнуть из трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кургане уровень Тобола опустился до 993 сантиметров. Снижение наблюдается с 20 апреля, указано на информационном портале Курганской области. «В Кургане на 02:00 уровень Тобола составляет 993 см», — эти данные размещены на интерактивной карте «Паводок 2024». За прошедшие два часа река опустилась на сантиметр. Ранее в Белозерский округ, куда пришла «голова» паводка, направили спецтехнику для помощи в ликвидации последствий ЧС. Специалисты Курганского ЦГМС ожидают пик половодья в регионе 24 апреля. Всю самую важную информацию по теме наводнения можно почерпнуть из трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям