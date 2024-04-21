Жители ЯНАО стали меньше интересоваться общепитом

22 апреля 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

В ЯНАО расходы на общепит превышают девять тысяч рублей в месяц на одного ямальца Фото: Илья Московец © URA.RU Жители ЯНАО в январе—феврале 2024 года стали меньше проявлять интереса к барам, ресторанам и кафе. Ямальцы на 2,4% снизили затраты на покупки в заведениях общественного питания, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. «Оборот общественного питания. Ямало-Ненецкий автономный округ январь—февраль 2024 года в процентах к январю-февралю 2023 года: 97,6», — написано в документе на сайте ведомства. За два месяца ямальцы потратили на общепит суммарно 4 698,3 миллиона рублей. Расходы на сферу общественного питания превышают девять тысяч рублей в месяц на каждого жителя. В УрФО всего потрачено 46 380,1 миллиона рублей. По России этот показатель равен 482,7 миллиардам рублей. Ямал вошел в десятку лидеров по темпам роста потребительских расходов. Данный показатель в 2023 году вырос в округе на 11,8%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители ЯНАО в январе—феврале 2024 года стали меньше проявлять интереса к барам, ресторанам и кафе. Ямальцы на 2,4% снизили затраты на покупки в заведениях общественного питания, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. «Оборот общественного питания. Ямало-Ненецкий автономный округ январь—февраль 2024 года в процентах к январю-февралю 2023 года: 97,6», — написано в документе на сайте ведомства. За два месяца ямальцы потратили на общепит суммарно 4 698,3 миллиона рублей. Расходы на сферу общественного питания превышают девять тысяч рублей в месяц на каждого жителя. В УрФО всего потрачено 46 380,1 миллиона рублей. По России этот показатель равен 482,7 миллиардам рублей. Ямал вошел в десятку лидеров по темпам роста потребительских расходов. Данный показатель в 2023 году вырос в округе на 11,8%.