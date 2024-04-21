21 апреля 2024
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Жители ЯНАО стали меньше интересоваться общепитом

© Служба новостей «URA.RU»
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Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, продукты, забегаловка, витрина, кафе, общепит, кассирша, еда, прилавок, обед, столовая, полки с продуктами, тарелки с едой
В ЯНАО расходы на общепит превышают девять тысяч рублей в месяц на одного ямальца Фото:

Жители ЯНАО в январе—феврале 2024 года стали меньше проявлять интереса к барам, ресторанам и кафе. Ямальцы на 2,4% снизили затраты на покупки в заведениях общественного питания, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.

«Оборот общественного питания. Ямало-Ненецкий автономный округ январь—февраль 2024 года в процентах к январю-февралю 2023 года: 97,6», — написано в документе на сайте ведомства.

За два месяца ямальцы потратили на общепит суммарно 4 698,3 миллиона рублей. Расходы на сферу общественного питания превышают девять тысяч рублей в месяц на каждого жителя.

В УрФО всего потрачено 46 380,1 миллиона рублей. По России этот показатель равен 482,7 миллиардам рублей.

Ямал вошел в десятку лидеров по темпам роста потребительских расходов. Данный показатель в 2023 году вырос в округе на 11,8%.

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Жители ЯНАО в январе—феврале 2024 года стали меньше проявлять интереса к барам, ресторанам и кафе. Ямальцы на 2,4% снизили затраты на покупки в заведениях общественного питания, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. «Оборот общественного питания. Ямало-Ненецкий автономный округ январь—февраль 2024 года в процентах к январю-февралю 2023 года: 97,6», — написано в документе на сайте ведомства. За два месяца ямальцы потратили на общепит суммарно 4 698,3 миллиона рублей. Расходы на сферу общественного питания превышают девять тысяч рублей в месяц на каждого жителя. В УрФО всего потрачено 46 380,1 миллиона рублей. По России этот показатель равен 482,7 миллиардам рублей. Ямал вошел в десятку лидеров по темпам роста потребительских расходов. Данный показатель в 2023 году вырос в округе на 11,8%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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