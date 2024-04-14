14 апреля 2024
13 апреля 2024

ЯНАО вошел в десятку лидеров потребительского спроса

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, покупатели, книги, скидка, книжная ярмарка
Потребительский спрос на Ямале вырос на 11,8%. Фото:

Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в десятку лидеров по темпам роста потребительских расходов. Данный показатель в 2023 году вырос в округе на 11,8%, сообщает РИА Новости. Ямал занял пятую строчку рейтинга.

«Помимо вышеперечисленных субъектов РФ в десятке лидеров по темпам роста потребительских расходов в 2023 году расположились Ямало-Ненецкий автономный округ, Тульская, Новосибирская области, Кабардино-Балкария, Мордовия и Татарстан», — сообщает агентство. В лидерах рейтинга — Республика Ингушетия (17,2%), Тюменская область (4,8%) и Республика Адыгея (12,4%). Потребительский спрос на Ямале вырос на 11,8%.

По данным источника, потребительский спрос в России вырос на 6,2%. Показатель оценивался как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населения и расходов на общепит.

Ранее сообщалось, что список городов ЯНАО с самой дорогой продовольственной корзиной возглавил Салехард. Сумма базовых продуктов питания обойдется жителям столицы Ямала в 8887 тысяч рублей. В феврале в Ямало-Ненецком автономном округе рост годовой инфляции ускорился на 0,7%. Одна из основных причин — дефицит на рынке труда.

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Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в десятку лидеров по темпам роста потребительских расходов. Данный показатель в 2023 году вырос в округе на 11,8%, сообщает РИА Новости. Ямал занял пятую строчку рейтинга. «Помимо вышеперечисленных субъектов РФ в десятке лидеров по темпам роста потребительских расходов в 2023 году расположились Ямало-Ненецкий автономный округ, Тульская, Новосибирская области, Кабардино-Балкария, Мордовия и Татарстан», — сообщает агентство. В лидерах рейтинга — Республика Ингушетия (17,2%), Тюменская область (4,8%) и Республика Адыгея (12,4%). Потребительский спрос на Ямале вырос на 11,8%. По данным источника, потребительский спрос в России вырос на 6,2%. Показатель оценивался как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населения и расходов на общепит. Ранее сообщалось, что список городов ЯНАО с самой дорогой продовольственной корзиной возглавил Салехард. Сумма базовых продуктов питания обойдется жителям столицы Ямала в 8887 тысяч рублей. В феврале в Ямало-Ненецком автономном округе рост годовой инфляции ускорился на 0,7%. Одна из основных причин — дефицит на рынке труда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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