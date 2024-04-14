ЯНАО вошел в десятку лидеров потребительского спроса

15 апреля 2024 в 12:14 Размер текста - 17 +

Потребительский спрос на Ямале вырос на 11,8%. Фото: Игорь Пантин © URA.RU Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в десятку лидеров по темпам роста потребительских расходов. Данный показатель в 2023 году вырос в округе на 11,8%, сообщает РИА Новости. Ямал занял пятую строчку рейтинга. «Помимо вышеперечисленных субъектов РФ в десятке лидеров по темпам роста потребительских расходов в 2023 году расположились Ямало-Ненецкий автономный округ, Тульская, Новосибирская области, Кабардино-Балкария, Мордовия и Татарстан», — сообщает агентство. В лидерах рейтинга — Республика Ингушетия (17,2%), Тюменская область (4,8%) и Республика Адыгея (12,4%). Потребительский спрос на Ямале вырос на 11,8%. По данным источника, потребительский спрос в России вырос на 6,2%. Показатель оценивался как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населения и расходов на общепит. Ранее сообщалось, что список городов ЯНАО с самой дорогой продовольственной корзиной возглавил Салехард. Сумма базовых продуктов питания обойдется жителям столицы Ямала в 8887 тысяч рублей. В феврале в Ямало-Ненецком автономном округе рост годовой инфляции ускорился на 0,7%. Одна из основных причин — дефицит на рынке труда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в десятку лидеров по темпам роста потребительских расходов. Данный показатель в 2023 году вырос в округе на 11,8%, сообщает РИА Новости. Ямал занял пятую строчку рейтинга. «Помимо вышеперечисленных субъектов РФ в десятке лидеров по темпам роста потребительских расходов в 2023 году расположились Ямало-Ненецкий автономный округ, Тульская, Новосибирская области, Кабардино-Балкария, Мордовия и Татарстан», — сообщает агентство. В лидерах рейтинга — Республика Ингушетия (17,2%), Тюменская область (4,8%) и Республика Адыгея (12,4%). Потребительский спрос на Ямале вырос на 11,8%. По данным источника, потребительский спрос в России вырос на 6,2%. Показатель оценивался как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населения и расходов на общепит. Ранее сообщалось, что список городов ЯНАО с самой дорогой продовольственной корзиной возглавил Салехард. Сумма базовых продуктов питания обойдется жителям столицы Ямала в 8887 тысяч рублей. В феврале в Ямало-Ненецком автономном округе рост годовой инфляции ускорился на 0,7%. Одна из основных причин — дефицит на рынке труда.