Тюменские депутаты рассорились из-за капремонта здания облдумы

В Тюменской облдуме возник спор из-за капремонта здания

22 апреля 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

В Тюменской облдуме разгорелись споры по поводу нового дизайна здания Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюменские депутаты активно включились в тему капремонта здания облдумы. По данным источников URA.RU, парламентарии начали предлагать свое видение будущего облика заксобрания, но не сошлись во взглядах. «К примеру лидер КПРФ Тамара Казанцева требует сохранить на фасаде здания серп и молот, а также надпись „Дом советов“. В противовес ей выступает зампред Наталья Шевчик, у которой совершенно другая концепция. Она настаивает на том, чтобы добавить элементы декора 19 века», — рассказывают инсайдеры. Выслушать и нивелировать разногласия предстоит главе фракции ЛДПР и зампреду Владимиру Сысоеву, которого сделали ответственным за подготовку проектной документации (ее нужно сдать до 30 августа). Ранее URA.RU сообщало о том, что сотрудников аппарата Тюменской облдумы начнут уплотнять и «подселять» в чужие кабинеты. Применить практику, зародившуюся в годы революции, придется из-за капремонта здания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменские депутаты активно включились в тему капремонта здания облдумы. По данным источников URA.RU, парламентарии начали предлагать свое видение будущего облика заксобрания, но не сошлись во взглядах. «К примеру лидер КПРФ Тамара Казанцева требует сохранить на фасаде здания серп и молот, а также надпись „Дом советов“. В противовес ей выступает зампред Наталья Шевчик, у которой совершенно другая концепция. Она настаивает на том, чтобы добавить элементы декора 19 века», — рассказывают инсайдеры. Выслушать и нивелировать разногласия предстоит главе фракции ЛДПР и зампреду Владимиру Сысоеву, которого сделали ответственным за подготовку проектной документации (ее нужно сдать до 30 августа). Ранее URA.RU сообщало о том, что сотрудников аппарата Тюменской облдумы начнут уплотнять и «подселять» в чужие кабинеты. Применить практику, зародившуюся в годы революции, придется из-за капремонта здания.