В мэрии Тюмени объяснили, почему не отключают отопление

В Тюмени отключат отопление, когда средняя температура продержится на 8 градусах
© Служба новостей «URA.RU»
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Батарея. Тюмень, батарея, комуналка, радиатор, отопление, жкх
Тепло в домах сохранится, пока не установится стабильно теплая погода Фото:

Отопление в Тюмени отключат после того, как среднесуточная температура воздуха продержится на отметке +8 на протяжении пять дней. Пока это условие не соблюдено, пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Законодательство определяет, что среднесуточная температура воздуха должна быть выше +8 градусов в течение пяти суток. Только после этого, на шестые сутки, отопление может быть отключено», — сообщили URA.RU в администрации.

Сообщается также, что в ближайшее время ожидается похолодание до -3 градусов. Поэтому фактическое решение об отключении пока не принято. Ранее URA.RU рассказало, какая погода ждет Тюменцев в следующие два дня.

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Отопление в Тюмени отключат после того, как среднесуточная температура воздуха продержится на отметке +8 на протяжении пять дней. Пока это условие не соблюдено, пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии. «Законодательство определяет, что среднесуточная температура воздуха должна быть выше +8 градусов в течение пяти суток. Только после этого, на шестые сутки, отопление может быть отключено», — сообщили URA.RU в администрации. Сообщается также, что в ближайшее время ожидается похолодание до -3 градусов. Поэтому фактическое решение об отключении пока не принято. Ранее URA.RU рассказало, какая погода ждет Тюменцев в следующие два дня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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