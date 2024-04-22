В мэрии Тюмени объяснили, почему не отключают отопление

Отопление в Тюмени отключат после того, как среднесуточная температура воздуха продержится на отметке +8 на протяжении пять дней. Пока это условие не соблюдено, пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии.
«Законодательство определяет, что среднесуточная температура воздуха должна быть выше +8 градусов в течение пяти суток. Только после этого, на шестые сутки, отопление может быть отключено», — сообщили URA.RU в администрации.
Сообщается также, что в ближайшее время ожидается похолодание до -3 градусов. Поэтому фактическое решение об отключении пока не принято. Ранее URA.RU рассказало, какая погода ждет Тюменцев в следующие два дня.
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Отопление в Тюмени отключат после того, как среднесуточная температура воздуха продержится на отметке +8 на протяжении пять дней. Пока это условие не соблюдено, пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии. «Законодательство определяет, что среднесуточная температура воздуха должна быть выше +8 градусов в течение пяти суток. Только после этого, на шестые сутки, отопление может быть отключено», — сообщили URA.RU в администрации. Сообщается также, что в ближайшее время ожидается похолодание до -3 градусов. Поэтому фактическое решение об отключении пока не принято. Ранее URA.RU рассказало, какая погода ждет Тюменцев в следующие два дня.