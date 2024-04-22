Тобол пошел на спад, а власти заплатят за наводнение: главное про паводок в Кургане к утру 23 апреля

Курганские власти соберут деньги, чтобы помочь пострадавшим от паводка

23 апреля 2024 в 09:55 Размер текста - 17 +

Курганцы из-за мародеров остаются в затопленных домах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане наблюдается снижение уровня воды в реке Тобол. Власти за свой счет будут помогать пострадавшим от наводнения, а жители опасаются мародеров. URA.RU рассказывает главные события к утру 23 апреля. За хронологией событий, связанных с разрушительным ЧС, читатели могут следить здесь. Также URA.RU запустило онлайн-трансляцию с самыми важными и актуальными событиями. Уровень воды в Тоболе снижается В курганской реке Тобол наблюдается снижение уровня. К 22:00 показатель уменьшился на четыре сантиметра и составил 975. По данным на 00:00, уровень упал еще на два сантиметра. Спустя два часа показатель опустился еще на сантиметр. К 04:00 уровень воды в Тоболе достиг 970 сантиметров. По результатам замеров к 06:00, показатель в реке составил 968, а спустя еще два часа — 966 сантиметров. Чиновники оплатят помощь пострадавшим Правительство Курганской области и администрации муниципалитетов перечислят более десяти миллионов рублей за счет своих зарплат для помощи пострадавшим от паводка в ремонте подтопленных домов. О таком решении написал губернатор Вадим Шумков у себя в telegram-канале. На полученные деньги власти планируют купить сертификаты на стройматериалы для пострадавших от наводнения. Курганцы ждут мародеров Жители затопленных улиц в микрорайоне Глинки плавают на своих лодочках, чтобы ступить на сушу, за продуктами или к автомобилю. Многие мужчины предпочли остаться в затопленных домах, чтобы уберечь их от разграбления. Люди живут на вторых этажах или на чердаках. Среди сельских ходят байки о мародерах, а некоторые жильцы слышат подозрительные звуки по ночам. Все подробности в репортаже корреспондента URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане наблюдается снижение уровня воды в реке Тобол. Власти за свой счет будут помогать пострадавшим от наводнения, а жители опасаются мародеров. URA.RU рассказывает главные события к утру 23 апреля. За хронологией событий, связанных с разрушительным ЧС, читатели могут следить здесь. Также URA.RU запустило онлайн-трансляцию с самыми важными и актуальными событиями. В курганской реке Тобол наблюдается снижение уровня. К 22:00 показатель уменьшился на четыре сантиметра и составил 975. По данным на 00:00, уровень упал еще на два сантиметра. Спустя два часа показатель опустился еще на сантиметр. К 04:00 уровень воды в Тоболе достиг 970 сантиметров. По результатам замеров к 06:00, показатель в реке составил 968, а спустя еще два часа — 966 сантиметров. Правительство Курганской области и администрации муниципалитетов перечислят более десяти миллионов рублей за счет своих зарплат для помощи пострадавшим от паводка в ремонте подтопленных домов. О таком решении написал губернатор Вадим Шумков у себя в telegram-канале. На полученные деньги власти планируют купить сертификаты на стройматериалы для пострадавших от наводнения. Жители затопленных улиц в микрорайоне Глинки плавают на своих лодочках, чтобы ступить на сушу, за продуктами или к автомобилю. Многие мужчины предпочли остаться в затопленных домах, чтобы уберечь их от разграбления. Люди живут на вторых этажах или на чердаках. Среди сельских ходят байки о мародерах, а некоторые жильцы слышат подозрительные звуки по ночам. Все подробности в репортаже корреспондента URA.RU.