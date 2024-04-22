22 апреля 2024

Тобол пошел на спад, а власти заплатят за наводнение: главное про паводок в Кургане к утру 23 апреля

Курганские власти соберут деньги, чтобы помочь пострадавшим от паводка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Микрорайон Глинки. Наводнение. Курган
Курганцы из-за мародеров остаются в затопленных домах Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане наблюдается снижение уровня воды в реке Тобол. Власти за свой счет будут помогать пострадавшим от наводнения, а жители опасаются мародеров. URA.RU рассказывает главные события к утру 23 апреля. За хронологией событий, связанных с разрушительным ЧС, читатели могут следить здесь. Также URA.RU запустило онлайн-трансляцию с самыми важными и актуальными событиями.

Уровень воды в Тоболе снижается

В курганской реке Тобол наблюдается снижение уровня. К 22:00 показатель уменьшился на четыре сантиметра и составил 975. По данным на 00:00, уровень упал еще на два сантиметра. Спустя два часа показатель опустился еще на сантиметр. К 04:00 уровень воды в Тоболе достиг 970 сантиметров. По результатам замеров к 06:00, показатель в реке составил 968, а спустя еще два часа — 966 сантиметров.

Чиновники оплатят помощь пострадавшим

Правительство Курганской области и администрации муниципалитетов перечислят более десяти миллионов рублей за счет своих зарплат для помощи пострадавшим от паводка в ремонте подтопленных домов. О таком решении написал губернатор Вадим Шумков у себя в telegram-канале. На полученные деньги власти планируют купить сертификаты на стройматериалы для пострадавших от наводнения.

Курганцы ждут мародеров

Жители затопленных улиц в микрорайоне Глинки плавают на своих лодочках, чтобы ступить на сушу, за продуктами или к автомобилю. Многие мужчины предпочли остаться в затопленных домах, чтобы уберечь их от разграбления. Люди живут на вторых этажах или на чердаках. Среди сельских ходят байки о мародерах, а некоторые жильцы слышат подозрительные звуки по ночам. Все подробности в репортаже корреспондента URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане наблюдается снижение уровня воды в реке Тобол. Власти за свой счет будут помогать пострадавшим от наводнения, а жители опасаются мародеров. URA.RU рассказывает главные события к утру 23 апреля. За хронологией событий, связанных с разрушительным ЧС, читатели могут следить здесь. Также URA.RU запустило онлайн-трансляцию с самыми важными и актуальными событиями. В курганской реке Тобол наблюдается снижение уровня. К 22:00 показатель уменьшился на четыре сантиметра и составил 975. По данным на 00:00, уровень упал еще на два сантиметра. Спустя два часа показатель опустился еще на сантиметр. К 04:00 уровень воды в Тоболе достиг 970 сантиметров. По результатам замеров к 06:00, показатель в реке составил 968, а спустя еще два часа — 966 сантиметров. Правительство Курганской области и администрации муниципалитетов перечислят более десяти миллионов рублей за счет своих зарплат для помощи пострадавшим от паводка в ремонте подтопленных домов. О таком решении написал губернатор Вадим Шумков у себя в telegram-канале. На полученные деньги власти планируют купить сертификаты на стройматериалы для пострадавших от наводнения. Жители затопленных улиц в микрорайоне Глинки плавают на своих лодочках, чтобы ступить на сушу, за продуктами или к автомобилю. Многие мужчины предпочли остаться в затопленных домах, чтобы уберечь их от разграбления. Люди живут на вторых этажах или на чердаках. Среди сельских ходят байки о мародерах, а некоторые жильцы слышат подозрительные звуки по ночам. Все подробности в репортаже корреспондента URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...