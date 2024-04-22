22 апреля 2024

Жительнице ЯНАО пришлось вернуть «Биткоин» государству

© Служба новостей «URA.RU»
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Биткоин. Челябинск, платежная система, биткоин, криптовалюта, блокчейн, цифровые деньги, цифровая экономика, биткойн
Преступница легализовала криптовалюту путем обмена на рубли Фото:

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) осуждена за незаконный оборот наркотических средств и получение дохода в криптовалюте «Биткоин». Преступница легализовала криптовалюту путем обмена на рубли, сообщают в прокуратуре округа. Суд вынес решение о выплате в доход государства 51 тысячи рублей.

«Приговором, вступившим в законную силу, установлено, что за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств гражданкой Т. получен доход в криптовалюте „Биткоин“, который легализован посредством обмена криптовалюты на российские рубли в размере 51 тыс. рублей», — сообщает надзорное ведомство в Telegram.

Прокуратура потребовала взыскать с осужденной денежные средства, полученные преступным путем. Суд удовлетворил требования истца. Жительница ЯНАО вернет в доход государства 51 тысячу рублей.

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Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) осуждена за незаконный оборот наркотических средств и получение дохода в криптовалюте «Биткоин». Преступница легализовала криптовалюту путем обмена на рубли, сообщают в прокуратуре округа. Суд вынес решение о выплате в доход государства 51 тысячи рублей. «Приговором, вступившим в законную силу, установлено, что за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств гражданкой Т. получен доход в криптовалюте „Биткоин“, который легализован посредством обмена криптовалюты на российские рубли в размере 51 тыс. рублей», — сообщает надзорное ведомство в Telegram. Прокуратура потребовала взыскать с осужденной денежные средства, полученные преступным путем. Суд удовлетворил требования истца. Жительница ЯНАО вернет в доход государства 51 тысячу рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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