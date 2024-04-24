«Везде очереди, ипотека взлетела в 2 раза»: как живут в Финляндии после вступления в НАТО

Финский политолог Бекман: ставки в стране по ипотеке выросли из-за НАТО в 2 раза

24 апреля 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Финам рассказывают в прессе, как начать экономить, сказал Йохан Бекман Фото: Антон Белицкий © URA.RU В Финляндии ипотека стала дороже в два раза после вступления в НАТО и закрытия границ с Россией. Кроме того, очереди за медицинскими услугами достигли коллапса. Люди стремительно беднеют, а власти думают, как угодить военному альянсу и отправить больше оружия на Украину. Об этом заявил в разговоре с URA.RU доцент университета Восточной Финляндии, финский политолог Йохан Бекман. Новость по теме В Финляндии исчезает город из-за закрытия границы с Россией «У нас страшнейшие реформы. Полный коллапс в медицинской системе, везде очереди, общества не существует. Это крепостное право. Выросли проценты по ипотеке. Люди вынуждены платить в два раза больше, чем раньше. У них нет денег на выживание. В прессе появляются очень странные новости: как переехать в более скромную квартиру, как жить без денег или в доме на колесах. У нас постоянно проводят пикеты. Идет преследование русских. Хоть и сами фины с ними живут мирно. Наше правительство придумывает новые виды издевательств», — сказал Йохан Бекман. По его словам, власти Финляндии принимают решения, не учитывая мнения народа. «Человек, который отвечает за снижение уровня жизни, бывший премьер-министр Санна Марин. Легко посмотреть, чем она занимается. Она живет роскошной жизнью за счет Великобритании, работает у бывшего премьер-министра страны Тони Блера пропагандистом, путешествует по всему миру. Марин отказалась от своих финских избирателей. Она вместе с бывшим президентом Финляндии Саули Ниинисте организовала вступление в НАТО и уничтожение финской экономики. Они вообще ничего не спрашивали у народа. Для них важны только собственные интересы и перспективы», — подчеркнул Бекман. Новость по теме В Финляндии предложили расстреливать за переход границы Правительство Финляндии врет людям об угрозе, исходящей из России, продолжил эксперт. «Закрытие российско-финской границы — это исключительно сделано с финской стороны. Никаких объективных причин для этого нет. Версия властей, что Россия ведет против Финляндии гибридную войну, отправляет беженцев, — это фейк. Из Швеции в Финляндию прибыли 40 тысяч беженцев в 2016 году. Из Украины в последние годы — 50 тысяч. Если на границе с Россией стоят десятки или даже 200 беженцев — это ничего не значит, а наше правительство просто врет», — добавил политолог. Он объяснил, на что сейчас идут основные силы властей. «Скоро выборы в Европарламент (с 6 по 9 июня 2024 года). Нет ни одного кандидата, который бы поддерживал мнение народа. Других не допускают. Главная тема сейчас — это НАТО, хоть и мнения о вступлении в Альянс у людей не спросили, больше оружия для Украины. Уже отправили 23 или 24 пакет, а это бюджетные средства», — заключил политолог. После выборов в Финляндии Бекман предупреждал, что новый президент Александр Стубб станет гарантом НАТО по усилению изоляции от России. Когда он вступил в должность, то начал призывать к продолжению боев на Украине, а на границе с РФ начали планировать строительство штаба военного альянса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Финляндии ипотека стала дороже в два раза после вступления в НАТО и закрытия границ с Россией. Кроме того, очереди за медицинскими услугами достигли коллапса. Люди стремительно беднеют, а власти думают, как угодить военному альянсу и отправить больше оружия на Украину. Об этом заявил в разговоре с URA.RU доцент университета Восточной Финляндии, финский политолог Йохан Бекман. «У нас страшнейшие реформы. Полный коллапс в медицинской системе, везде очереди, общества не существует. Это крепостное право. Выросли проценты по ипотеке. Люди вынуждены платить в два раза больше, чем раньше. У них нет денег на выживание. В прессе появляются очень странные новости: как переехать в более скромную квартиру, как жить без денег или в доме на колесах. У нас постоянно проводят пикеты. Идет преследование русских. Хоть и сами фины с ними живут мирно. Наше правительство придумывает новые виды издевательств», — сказал Йохан Бекман. По его словам, власти Финляндии принимают решения, не учитывая мнения народа. «Человек, который отвечает за снижение уровня жизни, бывший премьер-министр Санна Марин. Легко посмотреть, чем она занимается. Она живет роскошной жизнью за счет Великобритании, работает у бывшего премьер-министра страны Тони Блера пропагандистом, путешествует по всему миру. Марин отказалась от своих финских избирателей. Она вместе с бывшим президентом Финляндии Саули Ниинисте организовала вступление в НАТО и уничтожение финской экономики. Они вообще ничего не спрашивали у народа. Для них важны только собственные интересы и перспективы», — подчеркнул Бекман. Правительство Финляндии врет людям об угрозе, исходящей из России, продолжил эксперт. «Закрытие российско-финской границы — это исключительно сделано с финской стороны. Никаких объективных причин для этого нет. Версия властей, что Россия ведет против Финляндии гибридную войну, отправляет беженцев, — это фейк. Из Швеции в Финляндию прибыли 40 тысяч беженцев в 2016 году. Из Украины в последние годы — 50 тысяч. Если на границе с Россией стоят десятки или даже 200 беженцев — это ничего не значит, а наше правительство просто врет», — добавил политолог. Он объяснил, на что сейчас идут основные силы властей. «Скоро выборы в Европарламент (с 6 по 9 июня 2024 года). Нет ни одного кандидата, который бы поддерживал мнение народа. Других не допускают. Главная тема сейчас — это НАТО, хоть и мнения о вступлении в Альянс у людей не спросили, больше оружия для Украины. Уже отправили 23 или 24 пакет, а это бюджетные средства», — заключил политолог. После выборов в Финляндии Бекман предупреждал, что новый президент Александр Стубб станет гарантом НАТО по усилению изоляции от России. Когда он вступил в должность, то начал призывать к продолжению боев на Украине, а на границе с РФ начали планировать строительство штаба военного альянса.