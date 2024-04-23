Житель Тюменской области погиб во время СВО

24 апреля 2024 в 00:35 Размер текста - 17 +

Тюменский боец посмертно награжден орденом Мужества Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель деревни Овсово (Тюменская область) Владимир Арканов погиб в ходе специальной военной операции (СВО). Прощание с ним состоялось 23 апреля, сообщил глава Аромашевского района Игорь Власов. «Простились с Владимиром Аркановым, погибшим во время проведения СВО. Владимир был очень дружелюбным, открытым, веселым, не конфликтным человеком. Всегда откликался на первую просьбу о помощи, имел много друзей. Был хорошим сыном, мужем, отцом. Выражаю глубокое соболезнование родным и близким. Вечная Память Герою!» — написал Власов в telegram-канале. Родился Владимир в деревне Овсово 12 июня 1986 года. В 2002 году он окончил Малоскарединскую среднюю школу. В 2004 году проходил срочную военную службу. Посмертно был награжден орденом Мужества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель деревни Овсово (Тюменская область) Владимир Арканов погиб в ходе специальной военной операции (СВО). Прощание с ним состоялось 23 апреля, сообщил глава Аромашевского района Игорь Власов. «Простились с Владимиром Аркановым, погибшим во время проведения СВО. Владимир был очень дружелюбным, открытым, веселым, не конфликтным человеком. Всегда откликался на первую просьбу о помощи, имел много друзей. Был хорошим сыном, мужем, отцом. Выражаю глубокое соболезнование родным и близким. Вечная Память Герою!» — написал Власов в telegram-канале. Родился Владимир в деревне Овсово 12 июня 1986 года. В 2002 году он окончил Малоскарединскую среднюю школу. В 2004 году проходил срочную военную службу. Посмертно был награжден орденом Мужества.