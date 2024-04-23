23 апреля 2024

Житель Тюменской области погиб во время СВО

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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, орден мужества
Тюменский боец посмертно награжден орденом Мужества Фото:

Житель деревни Овсово (Тюменская область) Владимир Арканов погиб в ходе специальной военной операции (СВО). Прощание с ним состоялось 23 апреля, сообщил глава Аромашевского района Игорь Власов.

«Простились с Владимиром Аркановым, погибшим во время проведения СВО. Владимир был очень дружелюбным, открытым, веселым, не конфликтным человеком. Всегда откликался на первую просьбу о помощи, имел много друзей. Был хорошим сыном, мужем, отцом. Выражаю глубокое соболезнование родным и близким. Вечная Память Герою!» — написал Власов в telegram-канале.

Родился Владимир в деревне Овсово 12 июня 1986 года. В 2002 году он окончил Малоскарединскую среднюю школу. В 2004 году проходил срочную военную службу. Посмертно был награжден орденом Мужества.

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Житель деревни Овсово (Тюменская область) Владимир Арканов погиб в ходе специальной военной операции (СВО). Прощание с ним состоялось 23 апреля, сообщил глава Аромашевского района Игорь Власов. «Простились с Владимиром Аркановым, погибшим во время проведения СВО. Владимир был очень дружелюбным, открытым, веселым, не конфликтным человеком. Всегда откликался на первую просьбу о помощи, имел много друзей. Был хорошим сыном, мужем, отцом. Выражаю глубокое соболезнование родным и близким. Вечная Память Герою!» — написал Власов в telegram-канале. Родился Владимир в деревне Овсово 12 июня 1986 года. В 2002 году он окончил Малоскарединскую среднюю школу. В 2004 году проходил срочную военную службу. Посмертно был награжден орденом Мужества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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