Скандального экс-кандидата в думу Тюмени Манукяна выпустили из СИЗО. Видео

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СИЗО покинул бывший кандидат в депутаты думы Тюмени Манукян Фото:

Экс-кандидата в депутаты думы Тюмени Рудика Манукяна выпустили из СИЗО. Инсайд URA.RU подтвердился.

«Бизнесмен получил штраф. Его выпустили на свободу», — сообщают источники агентства.

Жители Тюмени уже заметили пролетающий по улицам черный гелендваген с «блатными» номерами, принадлежащий предпринимателю. Ранее кандидата от «Новых людей» обвинили в мошенничестве при обслуживании дорог в рамках госконтрактов. Как сообщало URA.RU, в деле вскрылись очень высокопоставленные фигуранты, а потому бизнесмена решили отпустить на свободу. Манукян провел в СИЗО больше полугода.

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Экс-кандидата в депутаты думы Тюмени Рудика Манукяна выпустили из СИЗО. Инсайд URA.RU подтвердился. «Бизнесмен получил штраф. Его выпустили на свободу», — сообщают источники агентства. Жители Тюмени уже заметили пролетающий по улицам черный гелендваген с «блатными» номерами, принадлежащий предпринимателю. Ранее кандидата от «Новых людей» обвинили в мошенничестве при обслуживании дорог в рамках госконтрактов. Как сообщало URA.RU, в деле вскрылись очень высокопоставленные фигуранты, а потому бизнесмена решили отпустить на свободу. Манукян провел в СИЗО больше полугода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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