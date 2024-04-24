СИЗО покинул бывший кандидат в депутаты думы Тюмени Манукян
Экс-кандидата в депутаты думы Тюмени Рудика Манукяна выпустили из СИЗО. Инсайд URA.RU подтвердился.
«Бизнесмен получил штраф. Его выпустили на свободу», — сообщают источники агентства.
Жители Тюмени уже заметили пролетающий по улицам черный гелендваген с «блатными» номерами, принадлежащий предпринимателю. Ранее кандидата от «Новых людей» обвинили в мошенничестве при обслуживании дорог в рамках госконтрактов. Как сообщало URA.RU, в деле вскрылись очень высокопоставленные фигуранты, а потому бизнесмена решили отпустить на свободу. Манукян провел в СИЗО больше полугода.
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