Скандального экс-кандидата в думу Тюмени Манукяна выпустили из СИЗО. Видео

24 апреля 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

СИЗО покинул бывший кандидат в депутаты думы Тюмени Манукян Фото: Сергей Русанов © URA.RU Экс-кандидата в депутаты думы Тюмени Рудика Манукяна выпустили из СИЗО. Инсайд URA.RU подтвердился. «Бизнесмен получил штраф. Его выпустили на свободу», — сообщают источники агентства. Жители Тюмени уже заметили пролетающий по улицам черный гелендваген с «блатными» номерами, принадлежащий предпринимателю. Ранее кандидата от «Новых людей» обвинили в мошенничестве при обслуживании дорог в рамках госконтрактов. Как сообщало URA.RU, в деле вскрылись очень высокопоставленные фигуранты, а потому бизнесмена решили отпустить на свободу. Манукян провел в СИЗО больше полугода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-кандидата в депутаты думы Тюмени Рудика Манукяна выпустили из СИЗО. Инсайд URA.RU подтвердился. «Бизнесмен получил штраф. Его выпустили на свободу», — сообщают источники агентства. Жители Тюмени уже заметили пролетающий по улицам черный гелендваген с «блатными» номерами, принадлежащий предпринимателю. Ранее кандидата от «Новых людей» обвинили в мошенничестве при обслуживании дорог в рамках госконтрактов. Как сообщало URA.RU, в деле вскрылись очень высокопоставленные фигуранты, а потому бизнесмена решили отпустить на свободу. Манукян провел в СИЗО больше полугода.