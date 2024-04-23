В ЯНАО подросток на снегоходе погиб под колесами большегруза

В поселке Антипаюта Тазовского района ЯНАО 16-летний подросток на снегоходе столкнулся с грузовиком «Урал» и погиб на месте. Об этом сообщило издание «Красный Север».
«Подросток влетел под груженый тяжеловоз и получил травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали на сайте издания. По данным ОГИБДД Тазовского района, снегоход под управлением юноши двигался со стороны реки и не уступил дорогу большегрузу.
От полученных травм мальчик скончался до приезда медиков. В отделении ГИБДД «Тазовское» призвали родителей разъяснять несовершеннолетним правила безопасности дорожного движения и не допускать подростков к управлению транспортом.
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В поселке Антипаюта Тазовского района ЯНАО 16-летний подросток на снегоходе столкнулся с грузовиком «Урал» и погиб на месте. Об этом сообщило издание «Красный Север». «Подросток влетел под груженый тяжеловоз и получил травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали на сайте издания. По данным ОГИБДД Тазовского района, снегоход под управлением юноши двигался со стороны реки и не уступил дорогу большегрузу. От полученных травм мальчик скончался до приезда медиков. В отделении ГИБДД «Тазовское» призвали родителей разъяснять несовершеннолетним правила безопасности дорожного движения и не допускать подростков к управлению транспортом.