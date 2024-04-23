23 апреля 2024

В ЯНАО подросток на снегоходе погиб под колесами большегруза

В Антипаюте 16-летний подросток погиб в ДТП, столкнувшись с грузовиком «Урал»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, снег, зима, медицина, медицинская помощь, скорая помошь
Подросток скончался до приезда медиков Фото:

В поселке Антипаюта Тазовского района ЯНАО 16-летний подросток на снегоходе столкнулся с грузовиком «Урал» и погиб на месте. Об этом сообщило издание «Красный Север».

«Подросток влетел под груженый тяжеловоз и получил травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали на сайте издания. По данным ОГИБДД Тазовского района, снегоход под управлением юноши двигался со стороны реки и не уступил дорогу большегрузу.

От полученных травм мальчик скончался до приезда медиков. В отделении ГИБДД «Тазовское» призвали родителей разъяснять несовершеннолетним правила безопасности дорожного движения и не допускать подростков к управлению транспортом.

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В поселке Антипаюта Тазовского района ЯНАО 16-летний подросток на снегоходе столкнулся с грузовиком «Урал» и погиб на месте. Об этом сообщило издание «Красный Север». «Подросток влетел под груженый тяжеловоз и получил травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали на сайте издания. По данным ОГИБДД Тазовского района, снегоход под управлением юноши двигался со стороны реки и не уступил дорогу большегрузу. От полученных травм мальчик скончался до приезда медиков. В отделении ГИБДД «Тазовское» призвали родителей разъяснять несовершеннолетним правила безопасности дорожного движения и не допускать подростков к управлению транспортом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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