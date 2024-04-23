«НОВАТЭК» приступил к освоению залежей газа на месторождении в ЯНАО

Дочернее предприятие ПАО «НОВАТЭК» приступило к освоению газоконденсатных залежей на Северо-Часельском месторождении на Ямале. Годовой уровень добычи на месторождении в Пур-Тазовской нефтегазоносной области составляет более трех млрд природного газа, сообщает пресс-служба корпорации.
«ПAO „НОВАТЭК“ сообщает, что дочернее предприятие Компании ООО „НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ“ приступило к опытно-промышленной эксплуатации газоконденсатных залежей в режиме пусконаладочных работ под нагрузкой на Северо-Часельском месторождении. Годовой уровень добычи на месторождении составляет более трех млрд куб. м природного газа и 0,1 млн т газового конденсата в год», — сообщает источник на своем сайте.
Ранее сообщалось, что корпорация «НОВАТЭК» отчиталась о производственных показателях за первый квартал года. Добыча углеводородов составила 167 миллионов баррелей нефтяного эквивалента. По сравнению с тем же периодом прошлого года корпорация увеличила добычу на 4,4 миллионов баррелей или на 2,7%.
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Дочернее предприятие ПАО «НОВАТЭК» приступило к освоению газоконденсатных залежей на Северо-Часельском месторождении на Ямале. Годовой уровень добычи на месторождении в Пур-Тазовской нефтегазоносной области составляет более трех млрд природного газа, сообщает пресс-служба корпорации. «ПAO „НОВАТЭК“ сообщает, что дочернее предприятие Компании ООО „НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ“ приступило к опытно-промышленной эксплуатации газоконденсатных залежей в режиме пусконаладочных работ под нагрузкой на Северо-Часельском месторождении. Годовой уровень добычи на месторождении составляет более трех млрд куб. м природного газа и 0,1 млн т газового конденсата в год», — сообщает источник на своем сайте. Ранее сообщалось, что корпорация «НОВАТЭК» отчиталась о производственных показателях за первый квартал года. Добыча углеводородов составила 167 миллионов баррелей нефтяного эквивалента. По сравнению с тем же периодом прошлого года корпорация увеличила добычу на 4,4 миллионов баррелей или на 2,7%.