23 апреля 2024

«НОВАТЭК» приступил к освоению залежей газа на месторождении в ЯНАО

НОВАТЭК приступил к эксплуатации Северо-Часельского месторождения на Ямале
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, природный газ, вышка, труба, арктика, добыча газа
Годовой уровень добычи на месторождении составляет более трех млрд куб. м природного газа Фото:

Дочернее предприятие ПАО «НОВАТЭК» приступило к освоению газоконденсатных залежей на Северо-Часельском месторождении на Ямале. Годовой уровень добычи на месторождении в Пур-Тазовской нефтегазоносной области составляет более трех млрд природного газа, сообщает пресс-служба корпорации.

«ПAO „НОВАТЭК“ сообщает, что дочернее предприятие Компании ООО „НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ“ приступило к опытно-промышленной эксплуатации газоконденсатных залежей в режиме пусконаладочных работ под нагрузкой на Северо-Часельском месторождении. Годовой уровень добычи на месторождении составляет более трех млрд куб. м природного газа и 0,1 млн т газового конденсата в год», — сообщает источник на своем сайте.

Ранее сообщалось, что корпорация «НОВАТЭК» отчиталась о производственных показателях за первый квартал года. Добыча углеводородов составила 167 миллионов баррелей нефтяного эквивалента. По сравнению с тем же периодом прошлого года корпорация увеличила добычу на 4,4 миллионов баррелей или на 2,7%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дочернее предприятие ПАО «НОВАТЭК» приступило к освоению газоконденсатных залежей на Северо-Часельском месторождении на Ямале. Годовой уровень добычи на месторождении в Пур-Тазовской нефтегазоносной области составляет более трех млрд природного газа, сообщает пресс-служба корпорации. «ПAO „НОВАТЭК“ сообщает, что дочернее предприятие Компании ООО „НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ“ приступило к опытно-промышленной эксплуатации газоконденсатных залежей в режиме пусконаладочных работ под нагрузкой на Северо-Часельском месторождении. Годовой уровень добычи на месторождении составляет более трех млрд куб. м природного газа и 0,1 млн т газового конденсата в год», — сообщает источник на своем сайте. Ранее сообщалось, что корпорация «НОВАТЭК» отчиталась о производственных показателях за первый квартал года. Добыча углеводородов составила 167 миллионов баррелей нефтяного эквивалента. По сравнению с тем же периодом прошлого года корпорация увеличила добычу на 4,4 миллионов баррелей или на 2,7%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...