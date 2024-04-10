«НОВАТЭК» увеличила добычу углеводородов и снизила реализацию СПГ

Компания увеличила добычу углеводородов и снизила реализацию СПГ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Корпорация НОВАТЭК отчиталась о производственных показателях за первый квартал года. Добыча углеводородов составила 167 млн баррелей нефтяного эквивалента. По сравнению с те же периодом прошлого года компания увеличила добычу на 4,4 млн баррелей или на 2,7%, сообщают в НОВАТЭК. Компания увеличила добычу углеводородов и снизила реализацию СПГ.

«В первом квартале добыча углеводородов составила 167,4 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 21,12 млрд куб. м природного газа и 3,5 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). По сравнению с первым кварталом 2023 года добыча углеводородов увеличилась на 4,4 млн бнэ или на 2,7%», — говорится в релизе, опубликованном на сайте компании.

НОВАТЭК сообщает также о снижении реализации природного газа, в том числе СПГ. «Общий объем реализации природного газа, включая СПГ, составил 21,47 млрд куб. м, что на 3,8% ниже аналогичного показателя за первый квартал 2023 года», — уточняет источник.

Компания снизила объем переработки деэтанизированного газового конденсата на Пуровском ЗПК на 2,8%. Этот показатель составил 3,3 млн тонн. Общие объемы реализации жидких углеводородов выросли на 11% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2023 года.

ПАО НОВАТЭК отчиталось о производственных показателях за первые три месяца 202 года URA.RU

Ранее сообщалось, что немецкая компания SEFE не планирует разрывать действующий контракт на поставки газа с «Ямал СПГ». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на комментарий исполнительного директора компании Фредерика Барно.