Курганские власти во время наводнения окажут поддержку семьям участников СВО

25 апреля 2024 в 05:15 Размер текста - 17 +

Семьям участников СВО, пострадавшим от паводка, окажут поддержку по особому порядку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области семьям участников спецоперации, пострадавшим от наводнения, окажут адресную поддержку по особому порядку. Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков. «На особом контроле находятся семьи участников спецоперации. Всего в зону паводков попали 136 семей. У 75 таких семей, где проживает 117 человек, дома подтоплены. С каждыми ежедневно осуществляют связь и сотрудники правительства, и координаторы фонда „Защитники Отечества“. Таким семьям материальную помощь мы окажем дополнительно по особому порядку», — заявил Шумков во время совещания с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводятся в telegram-канале правительства Курганской области. На данный момент от курганцев поступило 15440 заявлений на единовременные выплаты в размере от 10 до 50 тысяч рублей. В мэрии Кургана рассказали, что получить выплату из-за паводка могут лишь те граждане, чьи дома уже подтоплены или затоплены. Срок принятия решения по заявлению пострадавших или представителей — 11 дней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области семьям участников спецоперации, пострадавшим от наводнения, окажут адресную поддержку по особому порядку. Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков. «На особом контроле находятся семьи участников спецоперации. Всего в зону паводков попали 136 семей. У 75 таких семей, где проживает 117 человек, дома подтоплены. С каждыми ежедневно осуществляют связь и сотрудники правительства, и координаторы фонда „Защитники Отечества“. Таким семьям материальную помощь мы окажем дополнительно по особому порядку», — заявил Шумков во время совещания с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводятся в telegram-канале правительства Курганской области. На данный момент от курганцев поступило 15440 заявлений на единовременные выплаты в размере от 10 до 50 тысяч рублей. В мэрии Кургана рассказали, что получить выплату из-за паводка могут лишь те граждане, чьи дома уже подтоплены или затоплены. Срок принятия решения по заявлению пострадавших или представителей — 11 дней.