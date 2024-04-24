Курганские власти во время наводнения окажут поддержку семьям участников СВО

В Курганской области семьям участников спецоперации, пострадавшим от наводнения, окажут адресную поддержку по особому порядку. Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков.
«На особом контроле находятся семьи участников спецоперации. Всего в зону паводков попали 136 семей. У 75 таких семей, где проживает 117 человек, дома подтоплены. С каждыми ежедневно осуществляют связь и сотрудники правительства, и координаторы фонда „Защитники Отечества“. Таким семьям материальную помощь мы окажем дополнительно по особому порядку», — заявил Шумков во время совещания с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводятся в telegram-канале правительства Курганской области.
На данный момент от курганцев поступило 15440 заявлений на единовременные выплаты в размере от 10 до 50 тысяч рублей. В мэрии Кургана рассказали, что получить выплату из-за паводка могут лишь те граждане, чьи дома уже подтоплены или затоплены. Срок принятия решения по заявлению пострадавших или представителей — 11 дней.
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В Курганской области семьям участников спецоперации, пострадавшим от наводнения, окажут адресную поддержку по особому порядку. Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков. «На особом контроле находятся семьи участников спецоперации. Всего в зону паводков попали 136 семей. У 75 таких семей, где проживает 117 человек, дома подтоплены. С каждыми ежедневно осуществляют связь и сотрудники правительства, и координаторы фонда „Защитники Отечества“. Таким семьям материальную помощь мы окажем дополнительно по особому порядку», — заявил Шумков во время совещания с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводятся в telegram-канале правительства Курганской области. На данный момент от курганцев поступило 15440 заявлений на единовременные выплаты в размере от 10 до 50 тысяч рублей. В мэрии Кургана рассказали, что получить выплату из-за паводка могут лишь те граждане, чьи дома уже подтоплены или затоплены. Срок принятия решения по заявлению пострадавших или представителей — 11 дней.