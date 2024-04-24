24 апреля 2024

Курганцам рассказали, в каком состоянии находится вода в городе

Вода в Кургане соответствует нормам
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Качество воды соответствует нормам Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Вода в Кургане на 25 апреля соответствует нормам. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Водный Союз».

«По состоянию на 25 апреля очистные сооружения водопровода Арбинка работают в штатном режиме. Вода в городе соответствует нормам», — сообщили в telegram-канале организации.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору держать на контроле состояние воды в Курганской области, где наводнение затопило многие микрорайоны города, населенные пункты и садоводства. Глава ведомства Анна Попова отметила, что реки в регионе, как и в других субъектах, которые затронул паводок, являются главным источником водоснабжения. По ее словам, загрязненная вода не должна попадать к людям без должного контроля и очистки.

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Вода в Кургане на 25 апреля соответствует нормам. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Водный Союз». «По состоянию на 25 апреля очистные сооружения водопровода Арбинка работают в штатном режиме. Вода в городе соответствует нормам», — сообщили в telegram-канале организации. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору держать на контроле состояние воды в Курганской области, где наводнение затопило многие микрорайоны города, населенные пункты и садоводства. Глава ведомства Анна Попова отметила, что реки в регионе, как и в других субъектах, которые затронул паводок, являются главным источником водоснабжения. По ее словам, загрязненная вода не должна попадать к людям без должного контроля и очистки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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