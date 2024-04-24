Курганцам рассказали, в каком состоянии находится вода в городе

Вода в Кургане на 25 апреля соответствует нормам. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Водный Союз».
«По состоянию на 25 апреля очистные сооружения водопровода Арбинка работают в штатном режиме. Вода в городе соответствует нормам», — сообщили в telegram-канале организации.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору держать на контроле состояние воды в Курганской области, где наводнение затопило многие микрорайоны города, населенные пункты и садоводства. Глава ведомства Анна Попова отметила, что реки в регионе, как и в других субъектах, которые затронул паводок, являются главным источником водоснабжения. По ее словам, загрязненная вода не должна попадать к людям без должного контроля и очистки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!