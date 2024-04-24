24 апреля 2024

Спецкомиссия по ЧС проверит пятно на Оби, принятое за разлив нефти

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В ЯНАО проверят информацию о возможном разливе нефти Фото:

На Ямале начали проверку сообщений о возможном разливе нефти в Ямальском районе. Соответствующее решение приняли на заседании районной комиссии по ЧС, — сообщается в официальном telegram-канале администрации Ямальского района.

«Для проверки информации на место вылетели специалисты администрации района. Эксперты изучат лунку, где было обнаружено загрязнение, и возьмут пробы воды для анализа в лаборатории, в том числе на водозаборных станциях поселков Мыс Каменный и Новый Порт. Исследование проведут и в Яр-Сале», — говорится в сообщении.

Поводом для проверки стали сообщения местных рыбаков о темном пятне, похожем на нефтепродукты, в лунке на реке Обь. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в ЯНАО суд обязал нефтяную компанию расплатиться за загрязнение земель.

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На Ямале начали проверку сообщений о возможном разливе нефти в Ямальском районе. Соответствующее решение приняли на заседании районной комиссии по ЧС, — сообщается в официальном telegram-канале администрации Ямальского района. «Для проверки информации на место вылетели специалисты администрации района. Эксперты изучат лунку, где было обнаружено загрязнение, и возьмут пробы воды для анализа в лаборатории, в том числе на водозаборных станциях поселков Мыс Каменный и Новый Порт. Исследование проведут и в Яр-Сале», — говорится в сообщении. Поводом для проверки стали сообщения местных рыбаков о темном пятне, похожем на нефтепродукты, в лунке на реке Обь. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в ЯНАО суд обязал нефтяную компанию расплатиться за загрязнение земель.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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