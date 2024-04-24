24 апреля 2024

Синоптики назвали, когда в Кургане уровень реки понизится до опасной отметки

Курганские синоптики ожидают снижение реки Тобол до опасной отметки в начале мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Затопленный мост в селе Утятское. Курганская область, половодье, замер уровня воды, паводок, уровень воды, наводнение, подъем воды, футшток
По данным синоптиков, уровень воды в реке Тобол в Кургане снизится до 8,5 метров к 29 апреля — 2 мая Фото:
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Курганские синоптики прогнозируют, что в Кургане уровень реки Тобол опустится ниже отметки «опасные явления» (уровень воды 850 сантиметров и ниже) с 29 апреля по 2 мая. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте регионального ЦГМС.

«Ожидается, что уровень воды в реке Тобол у города Кургана опустится ниже отметки ОЯ („опасные явления“) в период с 29 апреля по 2 мая», — указано на сайте курганского ЦГМС.

Ранее сообщалось, что вода в Тоболе на территории Кургана продолжает убывать. URA.RU писало, что, по данным геоинформационного портала региона, на 08:00 часов 25 апреля уровень воды снизился в городе до 920 сантиметров. При этом власти напоминали, что жителям Белозерского округа, куда идет вода из Кургана, следует превентивно эвакуироваться.

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Курганские синоптики прогнозируют, что в Кургане уровень реки Тобол опустится ниже отметки «опасные явления» (уровень воды 850 сантиметров и ниже) с 29 апреля по 2 мая. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте регионального ЦГМС. «Ожидается, что уровень воды в реке Тобол у города Кургана опустится ниже отметки ОЯ („опасные явления“) в период с 29 апреля по 2 мая», — указано на сайте курганского ЦГМС. Ранее сообщалось, что вода в Тоболе на территории Кургана продолжает убывать. URA.RU писало, что, по данным геоинформационного портала региона, на 08:00 часов 25 апреля уровень воды снизился в городе до 920 сантиметров. При этом власти напоминали, что жителям Белозерского округа, куда идет вода из Кургана, следует превентивно эвакуироваться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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