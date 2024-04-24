Синоптики назвали, когда в Кургане уровень реки понизится до опасной отметки

Курганские синоптики прогнозируют, что в Кургане уровень реки Тобол опустится ниже отметки «опасные явления» (уровень воды 850 сантиметров и ниже) с 29 апреля по 2 мая. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте регионального ЦГМС.
«Ожидается, что уровень воды в реке Тобол у города Кургана опустится ниже отметки ОЯ („опасные явления“) в период с 29 апреля по 2 мая», — указано на сайте курганского ЦГМС.
Ранее сообщалось, что вода в Тоболе на территории Кургана продолжает убывать. URA.RU писало, что, по данным геоинформационного портала региона, на 08:00 часов 25 апреля уровень воды снизился в городе до 920 сантиметров. При этом власти напоминали, что жителям Белозерского округа, куда идет вода из Кургана, следует превентивно эвакуироваться.
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Курганские синоптики прогнозируют, что в Кургане уровень реки Тобол опустится ниже отметки «опасные явления» (уровень воды 850 сантиметров и ниже) с 29 апреля по 2 мая. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте регионального ЦГМС. «Ожидается, что уровень воды в реке Тобол у города Кургана опустится ниже отметки ОЯ („опасные явления“) в период с 29 апреля по 2 мая», — указано на сайте курганского ЦГМС. Ранее сообщалось, что вода в Тоболе на территории Кургана продолжает убывать. URA.RU писало, что, по данным геоинформационного портала региона, на 08:00 часов 25 апреля уровень воды снизился в городе до 920 сантиметров. При этом власти напоминали, что жителям Белозерского округа, куда идет вода из Кургана, следует превентивно эвакуироваться.