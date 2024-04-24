24 апреля 2024

Житель Ишима убил соперника куском дерева

© Служба новостей «URA.RU»
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Наручники, сердце, арест, любовь, ревность, заключение, наручники
Мужчина убил соперника, так как приревновал его к своей сожительнице Фото:

В Ишиме (Тюменская область) вынесли приговор жителю города, который убил своего земляка деревянным бруском. Ссора произошла между мужчинами на почве ревности. Подробности инцидента сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«25 апреля Ишимский городской суд провозгласил приговор в отношении 35-летнего местного жителя. Единодушным вердиктом коллегии присяжных заседателей он был признан виновным в убийстве, совершенном с 01 часа 21 минуты до 03 часов 40 минут 12 ноября 2022 года в одной из квартир улицы Пономарева г. Ишим. Присяжные заседатели посчитали доказанным, что подсудимый из личной неприязни на почве ревности к своей сожительнице деревянным бруском нанес находящемуся вместе с ней в квартире мужчине множественные удары по голове, телу и конечностям. От полученной в результате ударов открытой черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте происшествия еще до приезда сотрудников скорой помощи», — указано в сообщении.

Мужчине назначен срок наказание — 9 лет и 6 месяцев в колонии строго режима. Ранее URA.RU писало, что жителю Тюменской области удалось избежать наказания после того, как он избил свою возлюбленную кочергой.

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В Ишиме (Тюменская область) вынесли приговор жителю города, который убил своего земляка деревянным бруском. Ссора произошла между мужчинами на почве ревности. Подробности инцидента сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «25 апреля Ишимский городской суд провозгласил приговор в отношении 35-летнего местного жителя. Единодушным вердиктом коллегии присяжных заседателей он был признан виновным в убийстве, совершенном с 01 часа 21 минуты до 03 часов 40 минут 12 ноября 2022 года в одной из квартир улицы Пономарева г. Ишим. Присяжные заседатели посчитали доказанным, что подсудимый из личной неприязни на почве ревности к своей сожительнице деревянным бруском нанес находящемуся вместе с ней в квартире мужчине множественные удары по голове, телу и конечностям. От полученной в результате ударов открытой черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте происшествия еще до приезда сотрудников скорой помощи», — указано в сообщении. Мужчине назначен срок наказание — 9 лет и 6 месяцев в колонии строго режима. Ранее URA.RU писало, что жителю Тюменской области удалось избежать наказания после того, как он избил свою возлюбленную кочергой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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