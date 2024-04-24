Сколько нужно зарабатывать, чтобы взять в ипотеку «двушку» в ЯНАО

Жителям ЯНАО нужно зарабатывать не менее 160 тысяч рублей для оплаты ипотеки

25 апреля 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Ежемесячный ипотечный платеж жителя Салехарда составляет примерно 129 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель ЯНАО должен зарабатывать не менее 160 тысяч рублей в месяц, чтобы взять в ипотеку двухкомнатную квартиру на вторичном рынке в Салехарде и не менее 130 тысяч рублей, чтобы приобрести жилье в Новом Уренгое. Значительно легче ипотечное бремя жителей Ноябрьска и Надыма. Агентство URA.RU проанализировало покупательские способности северян, опираясь на данные федерального портала «Мир квартир» и официальной статистики. Чтобы приобрести в ипотеку двухкомнатную квартиру столице Ямала с недорогим ремонтом, площадью около 55 кв. м. за 11 млн рублей, северянину нужно зарабатывать около 165 тысяч рублей в месяц. Ипотечный платеж — чуть более 129 тысяч рублей, следует из объявлений сайта «Мир квартир». В Новом Уренгое «двушка» 56 кв. м. с простым ремонтом обойдется покупателю примерно в 8,5 млн рублей. Размер ипотечного платежа — около 100 тысяч рублей. Необходимый доход — 128 тысяч рублей. В центре Ноябрьска можно купить квартиру (53,4 кв. м.) за 7,8 млн рублей. Ежемесячный платеж — 92 тысячи рублей. Требуется доход от 118 тысяч рублей. В Надыме, где квартира при тех же условиях стоит примерно шесть млн рублей. Геобходимо зарабатывать не менее 90 тысяч рублей, чтобы отдавать банку по 70 тысяч рублей ежемесячно. Счетчик ипотеки предоставлен оператором банка с исходными данными: ипотека берется на 30 лет под 19,3% годовых. Размер первоначального взноса — 30%. По данным Тюменьстата, средняя заработная плата в округе — 143 тысяч рублей. В агентстве РИА Новости подсчитали, что ямальцы зарабатывают в среднем 128 тысяч рублей. В любом случае, самые высокие доходы получают работники нефтегазодобывающих предприятий, где размер заработков колеблется от 50 до 600 тысяч рублей. Таким образом, большинство северян не могут позволить себе приобретение в ипотеку двухкомнатной квартиры на Ямале. Исключение — участники программ льготного кредитования. Ранее URA.RU сообщало, что самые крупные застройки девелоперы Ямала введут в Салехарде и Новом Уренгое. Приводились данные по адресам, основным характеристикам объектов и ценам за квадратный метр жилья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель ЯНАО должен зарабатывать не менее 160 тысяч рублей в месяц, чтобы взять в ипотеку двухкомнатную квартиру на вторичном рынке в Салехарде и не менее 130 тысяч рублей, чтобы приобрести жилье в Новом Уренгое. Значительно легче ипотечное бремя жителей Ноябрьска и Надыма. Агентство URA.RU проанализировало покупательские способности северян, опираясь на данные федерального портала «Мир квартир» и официальной статистики. Чтобы приобрести в ипотеку двухкомнатную квартиру столице Ямала с недорогим ремонтом, площадью около 55 кв. м. за 11 млн рублей, северянину нужно зарабатывать около 165 тысяч рублей в месяц. Ипотечный платеж — чуть более 129 тысяч рублей, следует из объявлений сайта «Мир квартир». В Новом Уренгое «двушка» 56 кв. м. с простым ремонтом обойдется покупателю примерно в 8,5 млн рублей. Размер ипотечного платежа — около 100 тысяч рублей. Необходимый доход — 128 тысяч рублей. В центре Ноябрьска можно купить квартиру (53,4 кв. м.) за 7,8 млн рублей. Ежемесячный платеж — 92 тысячи рублей. Требуется доход от 118 тысяч рублей. В Надыме, где квартира при тех же условиях стоит примерно шесть млн рублей. Геобходимо зарабатывать не менее 90 тысяч рублей, чтобы отдавать банку по 70 тысяч рублей ежемесячно. Счетчик ипотеки предоставлен оператором банка с исходными данными: ипотека берется на 30 лет под 19,3% годовых. Размер первоначального взноса — 30%. По данным Тюменьстата, средняя заработная плата в округе — 143 тысяч рублей. В агентстве РИА Новости подсчитали, что ямальцы зарабатывают в среднем 128 тысяч рублей. В любом случае, самые высокие доходы получают работники нефтегазодобывающих предприятий, где размер заработков колеблется от 50 до 600 тысяч рублей. Таким образом, большинство северян не могут позволить себе приобретение в ипотеку двухкомнатной квартиры на Ямале. Исключение — участники программ льготного кредитования. Ранее URA.RU сообщало, что самые крупные застройки девелоперы Ямала введут в Салехарде и Новом Уренгое. Приводились данные по адресам, основным характеристикам объектов и ценам за квадратный метр жилья.