Общественники из Тобольска атаковали местную мэрию

Общественники из Тобольска вступили в конфликт с администрацией

Тоболяки выходят на пикеты из-за решения мэрии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Общественники из Тобольска враждуют с мэрией и выходят на пикеты из-за старого здания мужской гимназии. Инициативных жителей возмутило, что администрация хочет отдать историческое здание бывшего учебного заведения под отель. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к областной политике.

«Они (жители) хотели бы видеть там музей в честь уроженца Тобольска Дмитрия Менделеева. Местные регулярно выходят на пикеты, пишут жалобы и обращения. Тем временем, в мэрии молятся, чтобы инвестор, собравшийся строить отель, не испугался и не передума», — рассказывают инсайдеры.

Комментировать информацию в мэрии отказались, однако источник, близкий к городским властям, объяснил, что здание будет приносить деньги в бюджет и даст рабочие места. А меценатов, которые хотели бы вложиться в музей, просто нет. Если старую гимназию не продать частникам — она может прийти в негодность.

По данным агентства, в городской администрации ищут способы урегулировать конфликт. Здание гимназии существует с начала XIX века.