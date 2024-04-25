Общественники из Тобольска атаковали местную мэрию

Общественники из Тобольска вступили в конфликт с администрацией
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Акции в поддержку избранного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Хабаровск, одиночный пикет, фургал сергей портрет, хабаровск
Тоболяки выходят на пикеты из-за решения мэрии Фото:

Общественники из Тобольска враждуют с мэрией и выходят на пикеты из-за старого здания мужской гимназии. Инициативных жителей возмутило, что администрация хочет отдать историческое здание бывшего учебного заведения под отель. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к областной политике.

«Они (жители) хотели бы видеть там музей в честь уроженца Тобольска Дмитрия Менделеева. Местные регулярно выходят на пикеты, пишут жалобы и обращения. Тем временем, в мэрии молятся, чтобы инвестор, собравшийся строить отель, не испугался и не передума», — рассказывают инсайдеры.

Комментировать информацию в мэрии отказались, однако источник, близкий к городским властям, объяснил, что здание будет приносить деньги в бюджет и даст рабочие места. А меценатов, которые хотели бы вложиться в музей, просто нет. Если старую гимназию не продать частникам — она может прийти в негодность.

По данным агентства, в городской администрации ищут способы урегулировать конфликт. Здание гимназии существует с начала XIX века.

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Общественники из Тобольска враждуют с мэрией и выходят на пикеты из-за старого здания мужской гимназии. Инициативных жителей возмутило, что администрация хочет отдать историческое здание бывшего учебного заведения под отель. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к областной политике. «Они (жители) хотели бы видеть там музей в честь уроженца Тобольска Дмитрия Менделеева. Местные регулярно выходят на пикеты, пишут жалобы и обращения. Тем временем, в мэрии молятся, чтобы инвестор, собравшийся строить отель, не испугался и не передума», — рассказывают инсайдеры. Комментировать информацию в мэрии отказались, однако источник, близкий к городским властям, объяснил, что здание будет приносить деньги в бюджет и даст рабочие места. А меценатов, которые хотели бы вложиться в музей, просто нет. Если старую гимназию не продать частникам — она может прийти в негодность. По данным агентства, в городской администрации ищут способы урегулировать конфликт. Здание гимназии существует с начала XIX века.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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