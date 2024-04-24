В районе реки Салета в Ямальском районе ЯНАО нефть перепутали с водорослями. Как сообщили представители районной администрации, специалисты выезжали на место, чтобы провести обследование территории, где жители обнаружили в проруби «нефть».
«Территорию осмотрели с вертолета и наземного транспорта. В нескольких точках пробурены лунки, отобраны пробы. Сейчас их предстоит исследовать. Визуально вода нормальной цветности и не имеет постороннего запаха», — говорится в сообщении в telegram-канале «Мой Ямальский район».
Сообщается, что пробы также были взяты на водозаборных станциях в селах Новый Порт и Мыс Каменный. По словам научного сотрудника Тюменского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Сергея Степанова, похожие субстанции — диатонные водоросли, поднимающиеся при подвижках толстого льда, их обнаруживали и в 2015, и в 2017 годах.
«В каких-то местах их очень много, огромные пятна, а через 100 метров чистая вода. От нефти отличить довольно легко — при высыхании остаются просто зеленые пятна», — пояснил Степанов.
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В районе реки Салета в Ямальском районе ЯНАО нефть перепутали с водорослями. Как сообщили представители районной администрации, специалисты выезжали на место, чтобы провести обследование территории, где жители обнаружили в проруби «нефть». «Территорию осмотрели с вертолета и наземного транспорта. В нескольких точках пробурены лунки, отобраны пробы. Сейчас их предстоит исследовать. Визуально вода нормальной цветности и не имеет постороннего запаха», — говорится в сообщении в telegram-канале «Мой Ямальский район». Сообщается, что пробы также были взяты на водозаборных станциях в селах Новый Порт и Мыс Каменный. По словам научного сотрудника Тюменского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Сергея Степанова, похожие субстанции — диатонные водоросли, поднимающиеся при подвижках толстого льда, их обнаруживали и в 2015, и в 2017 годах. «В каких-то местах их очень много, огромные пятна, а через 100 метров чистая вода. От нефти отличить довольно легко — при высыхании остаются просто зеленые пятна», — пояснил Степанов. Ранее URA.RU рассказывало о прибывшей в ямальский район спецкомиссии. Поводом стало сообщение местных жителей об обнаруженной ими в проруби субстанции, напоминающей по цвету и консистенции нефть.