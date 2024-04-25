Каким тюменским дачам угрожают лесные пожары. Список

В Тюмени составили список СНТ, которые попадают в зону особой пожарной опасности

26 апреля 2024 в 12:37 Размер текста - 17 +

Опасаться огня и задымления рекомендуют в 100 садовых обществах рядом с Тюменью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство Тюменской области составило список садовых товариществ, которые попадают в зоны повышенной пожарной опасности в весенне-летний сезон 2024 года. В списке находятся 100 СНТ, которые расположены в ближайших тюменских пригородах или даже в черте города. Корреспондент URA.RU разбил список по направлениям и выяснил, вдоль каких трактов садоводам стоит проявлять особую бдительность. В черте города В списке особой пожарной опасности — семь садовых обществ, которые находятся в черте города. Все они расположены в районе ДОК и сосредоточены в пределах одной небольшой зоны. В список входят: «Машиностроитель»;

«Судостроитель»;

«Урожайный»;

«Березка»;

«Колос-1»;

«Мичуринец»;

«Аккумуляторщик-1». Салаирско-Велижанский створ Самое больше количество СНТ, которым в этом сезоне могут грозить пожары, сосредоточены в секторе между Салаирским и Велижанским трактами. Часть товариществ находится внутри кольца объездной автодороги. Вот где стоит быть предельно внимательными: «Сосенка»;

«Сосенка-81»;

«Дубрава»;

«Надежда-2»;

«Юбилейное»;

«Лаванда»;

«Автомобилист»;

«Моторостроитель»;

«Поляна»;

«Хрустальный»;

«Пчелка»;

«Ямбург»;

«Осень-1»;

«Веселый»;

«Текстильщик»;

«Typa»;

«Меркурий»;

«Самотлор»;

«Зеленая роща»;

«Поляна»;

«Виктория-1»;

«Незабудка»;

«Автоприбор»;

«Автоприбор-2»;

«Иволга»;

«Медик»;

«Осень-2»;

«Ландыш»;

«Лесное»;

«Калинка»;

«Дорожник»;

«Радуга»;

«Самоцвет»;

«Матрешка»;

«Огонек»;

«Фиалка». Московский тракт На Московском тракте в зону повышенной пожарной опасности попадают 25 СНТ. Дачникам советуют сохранять бдительность в товариществах: «Дубравушка»;

«Тюменец»;

«Металлист»;

«Рябинка»;

«Тополя»;

«Янтарь»;

«Топаз»;

«Ручеек»;

«Меридиан»;

«Лесник»;

«Изобилие»;

«Росинка»;

«Зауралец»;

«Тополя»;

«Вертолет»;

«Тополя-2»;

«Локомотив»;

«Березовая роща»;

«Подмосковье»;

«Надежда-3»;

«Лесник-2»;

«Исток»;

«Маяк»;

«Москвичка»;

«Нива». Ялуторовский тракт Еще 20 садоводческих обществ, попадающих в особо опасные зоны, расположены на Ялуторовском тракте. Среди них в списке отмечены: «Надежда»;

«Дружба»;

«Лесные зори»;

«Березка-4»;

«Искатель»;

«Силикатчик»;

«Ясная поляна»;

«В бору»;

«Вишенка»;

«Дружба»;

«Ольховое»;

«Архитектор»;

«Искра-1»;

«Искра-2»;

«Боровое»;

«Труд и отдых»;

«Красная горка»;

«Заря»;

«Солнышко»;

«Сосновый бор». Другие направления На других направлениях расположены еще 12 садоводческих товариществ, где стоит опасаться большого огня. Они находятся вдоль Тобольского, Старотобольского и немного в стороне от Ирбитского таркта. Это: «Ривьера»;

«Родничок»;

«Ласка»;

«Париж»;

«Весна»;

«Суходольное»;

«Лесная поляна»;

«Тараскуль»;

«Восход»;

«Пышма»;

«Серебряный бор»;

«Птицевод». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Тюменской области составило список садовых товариществ, которые попадают в зоны повышенной пожарной опасности в весенне-летний сезон 2024 года. В списке находятся 100 СНТ, которые расположены в ближайших тюменских пригородах или даже в черте города. Корреспондент URA.RU разбил список по направлениям и выяснил, вдоль каких трактов садоводам стоит проявлять особую бдительность. В списке особой пожарной опасности — семь садовых обществ, которые находятся в черте города. Все они расположены в районе ДОК и сосредоточены в пределах одной небольшой зоны. В список входят: Самое больше количество СНТ, которым в этом сезоне могут грозить пожары, сосредоточены в секторе между Салаирским и Велижанским трактами. Часть товариществ находится внутри кольца объездной автодороги. Вот где стоит быть предельно внимательными: На Московском тракте в зону повышенной пожарной опасности попадают 25 СНТ. Дачникам советуют сохранять бдительность в товариществах: Еще 20 садоводческих обществ, попадающих в особо опасные зоны, расположены на Ялуторовском тракте. Среди них в списке отмечены: На других направлениях расположены еще 12 садоводческих товариществ, где стоит опасаться большого огня. Они находятся вдоль Тобольского, Старотобольского и немного в стороне от Ирбитского таркта. Это: