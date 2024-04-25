25 апреля 2024

Каким тюменским дачам угрожают лесные пожары. Список

В Тюмени составили список СНТ, которые попадают в зону особой пожарной опасности
© Служба новостей «URA.RU»
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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, первоуральский городской округ, снт мирный
Опасаться огня и задымления рекомендуют в 100 садовых обществах рядом с Тюменью Фото:

Правительство Тюменской области составило список садовых товариществ, которые попадают в зоны повышенной пожарной опасности в весенне-летний сезон 2024 года. В списке находятся 100 СНТ, которые расположены в ближайших тюменских пригородах или даже в черте города. Корреспондент URA.RU разбил список по направлениям и выяснил, вдоль каких трактов садоводам стоит проявлять особую бдительность.

В черте города

В списке особой пожарной опасности — семь садовых обществ, которые находятся в черте города. Все они расположены в районе ДОК и сосредоточены в пределах одной небольшой зоны. В список входят:

  • «Машиностроитель»;
  • «Судостроитель»;
  • «Урожайный»;
  • «Березка»;
  • «Колос-1»;
  • «Мичуринец»;
  • «Аккумуляторщик-1».

Салаирско-Велижанский створ

Самое больше количество СНТ, которым в этом сезоне могут грозить пожары, сосредоточены в секторе между Салаирским и Велижанским трактами. Часть товариществ находится внутри кольца объездной автодороги. Вот где стоит быть предельно внимательными:

  • «Сосенка»;
  • «Сосенка-81»;
  • «Дубрава»;
  • «Надежда-2»;
  • «Юбилейное»;
  • «Лаванда»;
  • «Автомобилист»;
  • «Моторостроитель»;
  • «Поляна»;
  • «Хрустальный»;
  • «Пчелка»;
  • «Ямбург»;
  • «Осень-1»;
  • «Веселый»;
  • «Текстильщик»;
  • «Typa»;
  • «Меркурий»;
  • «Самотлор»;
  • «Зеленая роща»;
  • «Поляна»;
  • «Виктория-1»;
  • «Незабудка»;
  • «Автоприбор»;
  • «Автоприбор-2»;
  • «Иволга»;
  • «Медик»;
  • «Осень-2»;
  • «Ландыш»;
  • «Лесное»;
  • «Калинка»;
  • «Дорожник»;
  • «Радуга»;
  • «Самоцвет»;
  • «Матрешка»;
  • «Огонек»;
  • «Фиалка».

Московский тракт

На Московском тракте в зону повышенной пожарной опасности попадают 25 СНТ. Дачникам советуют сохранять бдительность в товариществах:

  • «Дубравушка»;
  • «Тюменец»;
  • «Металлист»;
  • «Рябинка»;
  • «Тополя»;
  • «Янтарь»;
  • «Топаз»;
  • «Ручеек»;
  • «Меридиан»;
  • «Лесник»;
  • «Изобилие»;
  • «Росинка»;
  • «Зауралец»;
  • «Тополя»;
  • «Вертолет»;
  • «Тополя-2»;
  • «Локомотив»;
  • «Березовая роща»;
  • «Подмосковье»;
  • «Надежда-3»;
  • «Лесник-2»;
  • «Исток»;
  • «Маяк»;
  • «Москвичка»;
  • «Нива».

Ялуторовский тракт

Еще 20 садоводческих обществ, попадающих в особо опасные зоны, расположены на Ялуторовском тракте. Среди них в списке отмечены:

  • «Надежда»;
  • «Дружба»;
  • «Лесные зори»;
  • «Березка-4»;
  • «Искатель»;
  • «Силикатчик»;
  • «Ясная поляна»;
  • «В бору»;
  • «Вишенка»;
  • «Дружба»;
  • «Ольховое»;
  • «Архитектор»;
  • «Искра-1»;
  • «Искра-2»;
  • «Боровое»;
  • «Труд и отдых»;
  • «Красная горка»;
  • «Заря»;
  • «Солнышко»;
  • «Сосновый бор».

Другие направления

На других направлениях расположены еще 12 садоводческих товариществ, где стоит опасаться большого огня. Они находятся вдоль Тобольского, Старотобольского и немного в стороне от Ирбитского таркта. Это:

  • «Ривьера»;
  • «Родничок»;
  • «Ласка»;
  • «Париж»;
  • «Весна»;
  • «Суходольное»;
  • «Лесная поляна»;
  • «Тараскуль»;
  • «Восход»;
  • «Пышма»;
  • «Серебряный бор»;
  • «Птицевод».

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Правительство Тюменской области составило список садовых товариществ, которые попадают в зоны повышенной пожарной опасности в весенне-летний сезон 2024 года. В списке находятся 100 СНТ, которые расположены в ближайших тюменских пригородах или даже в черте города. Корреспондент URA.RU разбил список по направлениям и выяснил, вдоль каких трактов садоводам стоит проявлять особую бдительность. В списке особой пожарной опасности — семь садовых обществ, которые находятся в черте города. Все они расположены в районе ДОК и сосредоточены в пределах одной небольшой зоны. В список входят: Самое больше количество СНТ, которым в этом сезоне могут грозить пожары, сосредоточены в секторе между Салаирским и Велижанским трактами. Часть товариществ находится внутри кольца объездной автодороги. Вот где стоит быть предельно внимательными: На Московском тракте в зону повышенной пожарной опасности попадают 25 СНТ. Дачникам советуют сохранять бдительность в товариществах: Еще 20 садоводческих обществ, попадающих в особо опасные зоны, расположены на Ялуторовском тракте. Среди них в списке отмечены: На других направлениях расположены еще 12 садоводческих товариществ, где стоит опасаться большого огня. Они находятся вдоль Тобольского, Старотобольского и немного в стороне от Ирбитского таркта. Это:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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