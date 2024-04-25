Правительство Тюменской области составило список садовых товариществ, которые попадают в зоны повышенной пожарной опасности в весенне-летний сезон 2024 года. В списке находятся 100 СНТ, которые расположены в ближайших тюменских пригородах или даже в черте города. Корреспондент URA.RU разбил список по направлениям и выяснил, вдоль каких трактов садоводам стоит проявлять особую бдительность.
В черте города
В списке особой пожарной опасности — семь садовых обществ, которые находятся в черте города. Все они расположены в районе ДОК и сосредоточены в пределах одной небольшой зоны. В список входят:
- «Машиностроитель»;
- «Судостроитель»;
- «Урожайный»;
- «Березка»;
- «Колос-1»;
- «Мичуринец»;
- «Аккумуляторщик-1».
Салаирско-Велижанский створ
Самое больше количество СНТ, которым в этом сезоне могут грозить пожары, сосредоточены в секторе между Салаирским и Велижанским трактами. Часть товариществ находится внутри кольца объездной автодороги. Вот где стоит быть предельно внимательными:
- «Сосенка»;
- «Сосенка-81»;
- «Дубрава»;
- «Надежда-2»;
- «Юбилейное»;
- «Лаванда»;
- «Автомобилист»;
- «Моторостроитель»;
- «Поляна»;
- «Хрустальный»;
- «Пчелка»;
- «Ямбург»;
- «Осень-1»;
- «Веселый»;
- «Текстильщик»;
- «Typa»;
- «Меркурий»;
- «Самотлор»;
- «Зеленая роща»;
- «Поляна»;
- «Виктория-1»;
- «Незабудка»;
- «Автоприбор»;
- «Автоприбор-2»;
- «Иволга»;
- «Медик»;
- «Осень-2»;
- «Ландыш»;
- «Лесное»;
- «Калинка»;
- «Дорожник»;
- «Радуга»;
- «Самоцвет»;
- «Матрешка»;
- «Огонек»;
- «Фиалка».
Московский тракт
На Московском тракте в зону повышенной пожарной опасности попадают 25 СНТ. Дачникам советуют сохранять бдительность в товариществах:
- «Дубравушка»;
- «Тюменец»;
- «Металлист»;
- «Рябинка»;
- «Тополя»;
- «Янтарь»;
- «Топаз»;
- «Ручеек»;
- «Меридиан»;
- «Лесник»;
- «Изобилие»;
- «Росинка»;
- «Зауралец»;
- «Тополя»;
- «Вертолет»;
- «Тополя-2»;
- «Локомотив»;
- «Березовая роща»;
- «Подмосковье»;
- «Надежда-3»;
- «Лесник-2»;
- «Исток»;
- «Маяк»;
- «Москвичка»;
- «Нива».
Ялуторовский тракт
Еще 20 садоводческих обществ, попадающих в особо опасные зоны, расположены на Ялуторовском тракте. Среди них в списке отмечены:
- «Надежда»;
- «Дружба»;
- «Лесные зори»;
- «Березка-4»;
- «Искатель»;
- «Силикатчик»;
- «Ясная поляна»;
- «В бору»;
- «Вишенка»;
- «Дружба»;
- «Ольховое»;
- «Архитектор»;
- «Искра-1»;
- «Искра-2»;
- «Боровое»;
- «Труд и отдых»;
- «Красная горка»;
- «Заря»;
- «Солнышко»;
- «Сосновый бор».
Другие направления
На других направлениях расположены еще 12 садоводческих товариществ, где стоит опасаться большого огня. Они находятся вдоль Тобольского, Старотобольского и немного в стороне от Ирбитского таркта. Это:
- «Ривьера»;
- «Родничок»;
- «Ласка»;
- «Париж»;
- «Весна»;
- «Суходольное»;
- «Лесная поляна»;
- «Тараскуль»;
- «Восход»;
- «Пышма»;
- «Серебряный бор»;
- «Птицевод».
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