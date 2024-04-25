Курица, рыба или тушенка: чем жителей Тюменской области в паводок кормят в ПВР

В ПВР Тюменской области людям дают мясо и рыбу, но мало овощей с фруктами

26 апреля 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

В питании эвакуированных граждан много белка, но овощей и фруктов не хватает Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Тюменской области развернуто более 400 пунктов временного размещения для граждан, спасающихся из самых «горячих» зон паводка. В этих пунктах людям предоставляют кров и питание, медицинскую помощь и иные услуги. URA.RU решило узнать, чем кормят граждан, покинувших свои дома. Судя по сайту госзакупок, тендеры на поставку продуктов в ПВР через этот сервис пока провели лишь в двух муниципальных образованиях. Это Викуловский район и Ишим. В первом гражданам предложат обильное меню. Из белка в нем имеется четыре вида рыбы — горбуша, минтай, сардины и скумбрия, курица, а также тушенка из говядины. На гарнир приготовят рис, макароны, гречку, горох или перловку, фасоль и горошек. По утрам можно будет съесть яйца, сыр, манку, пшенку, геркулес или кашу из ячневой крупы. Из сладкого эвакуированным предложат кисель и сдобные рулетики. Из напитков — воду, молоко, сок и чай. Природных витаминов в списке немного — огурцы, сухофрукты и петрушка с укропом. В Ишиме в ПВР питание закупили, но решили публично не указывать в договоре, какие именно продукты нужны. При этом если в Викуловском районе провели два аукциона на общую сумму в более чем 1,3 миллиона рублей, то в Ишиме на это потратили без малого 499 000 рублей. Хотя паводок в район еще даже не пришел — его очередь настанет после Абатского. Закупают в пункты временного размещения и другие товары. К примеру, бытовую технику. Так, в Викулово поставили морозилки, холодильники, стиральные машины, микроволновки, утюги, электрические плитки, термопоты и водонагреватель. А в Ялуторовском районе оказались нужны раскладушки, постельное белье, одеяла и подушки на 153 человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области развернуто более 400 пунктов временного размещения для граждан, спасающихся из самых «горячих» зон паводка. В этих пунктах людям предоставляют кров и питание, медицинскую помощь и иные услуги. URA.RU решило узнать, чем кормят граждан, покинувших свои дома. Судя по сайту госзакупок, тендеры на поставку продуктов в ПВР через этот сервис пока провели лишь в двух муниципальных образованиях. Это Викуловский район и Ишим. В первом гражданам предложат обильное меню. Из белка в нем имеется четыре вида рыбы — горбуша, минтай, сардины и скумбрия, курица, а также тушенка из говядины. На гарнир приготовят рис, макароны, гречку, горох или перловку, фасоль и горошек. По утрам можно будет съесть яйца, сыр, манку, пшенку, геркулес или кашу из ячневой крупы. Из сладкого эвакуированным предложат кисель и сдобные рулетики. Из напитков — воду, молоко, сок и чай. Природных витаминов в списке немного — огурцы, сухофрукты и петрушка с укропом. В Ишиме в ПВР питание закупили, но решили публично не указывать в договоре, какие именно продукты нужны. При этом если в Викуловском районе провели два аукциона на общую сумму в более чем 1,3 миллиона рублей, то в Ишиме на это потратили без малого 499 000 рублей. Хотя паводок в район еще даже не пришел — его очередь настанет после Абатского. Закупают в пункты временного размещения и другие товары. К примеру, бытовую технику. Так, в Викулово поставили морозилки, холодильники, стиральные машины, микроволновки, утюги, электрические плитки, термопоты и водонагреватель. А в Ялуторовском районе оказались нужны раскладушки, постельное белье, одеяла и подушки на 153 человека.