Тюменец отправил два КамАЗа с песком, чтобы спасти родное село от подтопления

Мужчина будучи в Тюмени отправил в родное село два КамАЗа, чтобы спасти его от затопления Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Житель Тюмени отправил два КамАЗа с песком, чтобы спасти село Коркино Упоровского района от паводка. Об этом сообщила глава Коркинского сельского поселения Елена Турнаева.

«Житель нашего села, который живет сейчас в Тюмени, пригнал нам два КамАЗа, чтобы помочь соорудить дамбу. Один КамАЗ он оставил на случай подтопления. И мы им пользуемся, если нужно привести грунт», — рассказала Елена Турнаева.

По словам чиновницы, ни один дом в селе не оказался затоплен. На данный момент в зоне риска находится 14 жилых построек, но все жильцы эвакуированы оттуда.