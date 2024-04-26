Тюменец отправил два КамАЗа с песком, чтобы спасти родное село от подтопления

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Огнёво, паводок. Огнёво, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, потоп, стихийное бедствие, разлив
Мужчина будучи в Тюмени отправил в родное село два КамАЗа, чтобы спасти его от затопления Фото:
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Житель Тюмени отправил два КамАЗа с песком, чтобы спасти село Коркино Упоровского района от паводка. Об этом сообщила глава Коркинского сельского поселения Елена Турнаева.

«Житель нашего села, который живет сейчас в Тюмени, пригнал нам два КамАЗа, чтобы помочь соорудить дамбу. Один КамАЗ он оставил на случай подтопления. И мы им пользуемся, если нужно привести грунт», — рассказала Елена Турнаева.

По словам чиновницы, ни один дом в селе не оказался затоплен. На данный момент в зоне риска находится 14 жилых построек, но все жильцы эвакуированы оттуда.

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Житель Тюмени отправил два КамАЗа с песком, чтобы спасти село Коркино Упоровского района от паводка. Об этом сообщила глава Коркинского сельского поселения Елена Турнаева. «Житель нашего села, который живет сейчас в Тюмени, пригнал нам два КамАЗа, чтобы помочь соорудить дамбу. Один КамАЗ он оставил на случай подтопления. И мы им пользуемся, если нужно привести грунт», — рассказала Елена Турнаева. По словам чиновницы, ни один дом в селе не оказался затоплен. На данный момент в зоне риска находится 14 жилых построек, но все жильцы эвакуированы оттуда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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