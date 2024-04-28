28 апреля 2024

Член избирательной комиссии из Курганской области погиб на СВО

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Курганский избирком выразил соболезнования семье Константина Изотова Фото:

Член избирательной комиссии из Курганской области Константин Изотов, ушедший на СВО добровольцем, погиб при исполнении боевой задачи в ДНР. Об этом сообщает Курганский избирком.

«При выполнении боевых задач в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР геройски погиб член УИК №712 Константин Борисович Изотов. У Константина Борисовича остались жена и двое детей. Избирательная комиссия Курганской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Константина Борисовича Изотова», — говорится в сообщении избиркома.

Изотов был членом участковой избирательной комиссии №712 (д. Сажино Шумихинского муниципального округа) с 2018 года. В сентябре 2022 года он ушел добровольцем на военную службу для участия в специальной военной операции. В боях проявил себя как храбрый воин. Награжден медалями «За боевые отличия» и «За спасение погибавших».

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Член избирательной комиссии из Курганской области Константин Изотов, ушедший на СВО добровольцем, погиб при исполнении боевой задачи в ДНР. Об этом сообщает Курганский избирком. «При выполнении боевых задач в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР геройски погиб член УИК №712 Константин Борисович Изотов. У Константина Борисовича остались жена и двое детей. Избирательная комиссия Курганской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Константина Борисовича Изотова», — говорится в сообщении избиркома. Изотов был членом участковой избирательной комиссии №712 (д. Сажино Шумихинского муниципального округа) с 2018 года. В сентябре 2022 года он ушел добровольцем на военную службу для участия в специальной военной операции. В боях проявил себя как храбрый воин. Награжден медалями «За боевые отличия» и «За спасение погибавших».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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