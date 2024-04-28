Уровень воды в реке Ишим стремительно растет. Скрин

29 апреля 2024 в 22:52 Размер текста - 17 +

В реке Ишим в селе Викулово уровень воды вырос на семь сантиметров Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Уровень воды в реках Тюменской области с каждым днем прибывать. На 29 апреля 22:00 в реке Ишим в селе Викулово он вырос за день на семь сантиметров. Сейчас он составляет 935 сантиметров. Об этом сообщил инфоцентр правительства региона. «Село Викулово, река Ишим. По данным гидропоста, на 29 апреля 22:00 уровень воды составил 935 сантиметров», — передает инфоцентр правительства. Там уточнили, что с 08:00 до 22:00 вода прибыла на семь сантиметров. В районе Упорово уровень воды повысился за это время на 22 сантиметра. Сейчас он составляет 763. А в Ишиме уменьшился на один сантиметр и стал 1048 сантиметров. Фото: telegram-канал «Информационный центр Правительства Тюменской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в реках Тюменской области с каждым днем прибывать. На 29 апреля 22:00 в реке Ишим в селе Викулово он вырос за день на семь сантиметров. Сейчас он составляет 935 сантиметров. Об этом сообщил инфоцентр правительства региона. «Село Викулово, река Ишим. По данным гидропоста, на 29 апреля 22:00 уровень воды составил 935 сантиметров», — передает инфоцентр правительства. Там уточнили, что с 08:00 до 22:00 вода прибыла на семь сантиметров. В районе Упорово уровень воды повысился за это время на 22 сантиметра. Сейчас он составляет 763. А в Ишиме уменьшился на один сантиметр и стал 1048 сантиметров.