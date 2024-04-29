Жители микрорайонов Кургана, находящихся в зоне затопления, могут набрать питьевую воду. Им ее доставят по графику, сообщает администрация города.
«Публикуем график подвоза питьевой воды для жителей микрорайонов, пострадавших от паводка», — пишет telegram-канал администрации Кургана. Бочки с водой приедут в микрорайоны Глинки, Черемухово, Затобольный и Тополя 30 апреля.
В Тополях машина будет находиться у библиотеки по Сиреневой, 1. В Черемухово на Октябрьской, 1 — у культурно-спортивного центра. После полудня бочки доставят в Глинки к магазину «Метрополис» по Новой, 25А и микрорайон Затобольный (перекресток Центральной-Советской).
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Жители микрорайонов Кургана, находящихся в зоне затопления, могут набрать питьевую воду. Им ее доставят по графику, сообщает администрация города. «Публикуем график подвоза питьевой воды для жителей микрорайонов, пострадавших от паводка», — пишет telegram-канал администрации Кургана. Бочки с водой приедут в микрорайоны Глинки, Черемухово, Затобольный и Тополя 30 апреля. В Тополях машина будет находиться у библиотеки по Сиреневой, 1. В Черемухово на Октябрьской, 1 — у культурно-спортивного центра. После полудня бочки доставят в Глинки к магазину «Метрополис» по Новой, 25А и микрорайон Затобольный (перекресток Центральной-Советской). Ранее URA.RU сообщало, что власти предоставили тысячам курганцев из зон затопления материальную помощь. После обращений граждан были изменены условия выплат и расширен список получающих помощь.