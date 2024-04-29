29 апреля 2024

Курганцам из затопленных микрорайонов привезут питьевую воду. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, колонка, водоколонка, бутылки с водой, вода
В Кургане развозят питьевую воду в затопленные районы Фото:
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Жители микрорайонов Кургана, находящихся в зоне затопления, могут набрать питьевую воду. Им ее доставят по графику, сообщает администрация города.

«Публикуем график подвоза питьевой воды для жителей микрорайонов, пострадавших от паводка», — пишет telegram-канал администрации Кургана. Бочки с водой приедут в микрорайоны Глинки, Черемухово, Затобольный и Тополя 30 апреля.

В Тополях машина будет находиться у библиотеки по Сиреневой, 1. В Черемухово на Октябрьской, 1 — у культурно-спортивного центра. После полудня бочки доставят в Глинки к магазину «Метрополис» по Новой, 25А и микрорайон Затобольный (перекресток Центральной-Советской).

Ранее URA.RU сообщало, что власти предоставили тысячам курганцев из зон затопления материальную помощь. После обращений граждан были изменены условия выплат и расширен список получающих помощь.

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Жители микрорайонов Кургана, находящихся в зоне затопления, могут набрать питьевую воду. Им ее доставят по графику, сообщает администрация города. «Публикуем график подвоза питьевой воды для жителей микрорайонов, пострадавших от паводка», — пишет telegram-канал администрации Кургана. Бочки с водой приедут в микрорайоны Глинки, Черемухово, Затобольный и Тополя 30 апреля. В Тополях машина будет находиться у библиотеки по Сиреневой, 1. В Черемухово на Октябрьской, 1 — у культурно-спортивного центра. После полудня бочки доставят в Глинки к магазину «Метрополис» по Новой, 25А и микрорайон Затобольный (перекресток Центральной-Советской). Ранее URA.RU сообщало, что власти предоставили тысячам курганцев из зон затопления материальную помощь. После обращений граждан были изменены условия выплат и расширен список получающих помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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