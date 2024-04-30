30 апреля 2024
29 апреля 2024

Пермь вошла в топ городов, где любят покупать яркие украшения

© Служба новостей «URA.RU»
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День предпринимательства в доме Севастьянова. Екатеринбург, ювелирные украшения
Пермяки любят покупать яркие украшения Фото:

Пермь вошла в топ-5 городов России, жители которых чаще всего покупают яркие ювелирные украшения. Соответствующее исследование провел бренд Sokolov.

«Лидером по покупке ярких украшений стал Санкт-Петербург (18% от всех купленных украшений), на втором месте Москва (16%), на третьем — Екатеринбург и Воронеж (по 15%), пятое место поделили — Пермь, Ростов-на-Дону и Новосибирск (по 14%)», — передает издание «Новый компаньон» со ссылкой на данные исследования известного бренда украшений.

В исследовании уточняется, что чаще всего горожане покупают украшения, где присутствуют такие камни как — красный гранат, зеленый изумруд, сиреневый аметист, розовый родолит и синий топаз. Розовый камень популярен в серьгах, а зеленый в кольцах, отмечают эксперты рынка.

Ранее пермская ювелирная компания показала линейку украшений «Пермский период». Изделия посвящены наследию Пермской палео-заводской цивилизации. В коллекции были представлены серьги, кулоны, кольца и броши. Одна из подвесок изображала Губернатора-Трилобита.

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Пермь вошла в топ-5 городов России, жители которых чаще всего покупают яркие ювелирные украшения. Соответствующее исследование провел бренд Sokolov. «Лидером по покупке ярких украшений стал Санкт-Петербург (18% от всех купленных украшений), на втором месте Москва (16%), на третьем — Екатеринбург и Воронеж (по 15%), пятое место поделили — Пермь, Ростов-на-Дону и Новосибирск (по 14%)», — передает издание «Новый компаньон» со ссылкой на данные исследования известного бренда украшений. В исследовании уточняется, что чаще всего горожане покупают украшения, где присутствуют такие камни как — красный гранат, зеленый изумруд, сиреневый аметист, розовый родолит и синий топаз. Розовый камень популярен в серьгах, а зеленый в кольцах, отмечают эксперты рынка. Ранее пермская ювелирная компания показала линейку украшений «Пермский период». Изделия посвящены наследию Пермской палео-заводской цивилизации. В коллекции были представлены серьги, кулоны, кольца и броши. Одна из подвесок изображала Губернатора-Трилобита.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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