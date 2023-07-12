Пермская ювелирная компания «Сереброника» представила линейку украшений «Пермский период». Изделия посвящены наследию Пермской палео-заводской цивилизации. В коллекции представлены серьги, кулоны, кольца и броши. Одна из подвесок изображает Губернатора-Трилобита.
«Добрый Губернатор-Трилобит — собирательный образ: он строит школы и садики, проводит фестивали, прилетает на вертолете, запрещает класть асфальт в лужи и не платит дань бандитам», — сказано на сайте ювелирной компании. Персонажами коллекции также стали первый гидромеханик Эстемменозух, Артиллерийский Жук-Лакомка, Авиаммонит, Чудо-рыбо-пило-зуб Геликоприон, и другие герои.
Пермяки положительно оценили новую коллекцию. «Очень красивое все!» — прокомментировал в соцсетях фотографии украшений Валерий Конин. «Очень интересно!» — написала Антонина Гриневич.
Ранее «Сереброника» представляла украшения посвященные спецоперации. В них основной акцент сделан на буквы Z и V. Также владелец компании зарегистрировал товарный знак «Сердце Пармы», который распространяется на одноименную коллекцию украшений.
Подвеска с Губернатором-Трилобитом стоит 14 тысяч рублей
Фото с сайта ювелирной компании «Сереброника», https://serebronika.store/perm-period
Самое дорогое украшение коллекции — кольцо с Авиаммонитам за 29 тысяч рублей
Фото с сайта ювелирной компании «Сереброника», https://serebronika.store/perm-period
Также в коллекции представлены серьги
Фото с сайта ювелирной компании «Сереброника», https://serebronika.store/perm-period
Пермская ювелирная компания «Сереброника» представила линейку украшений «Пермский период». Изделия посвящены наследию Пермской палео-заводской цивилизации. В коллекции представлены серьги, кулоны, кольца и броши. Одна из подвесок изображает Губернатора-Трилобита. «Добрый Губернатор-Трилобит — собирательный образ: он строит школы и садики, проводит фестивали, прилетает на вертолете, запрещает класть асфальт в лужи и не платит дань бандитам», — сказано на сайте ювелирной компании. Персонажами коллекции также стали первый гидромеханик Эстемменозух, Артиллерийский Жук-Лакомка, Авиаммонит, Чудо-рыбо-пило-зуб Геликоприон, и другие герои. Пермяки положительно оценили новую коллекцию. «Очень красивое все!» — прокомментировал в соцсетях фотографии украшений Валерий Конин. «Очень интересно!» — написала Антонина Гриневич. Ранее «Сереброника» представляла украшения посвященные спецоперации. В них основной акцент сделан на буквы Z и V. Также владелец компании зарегистрировал товарный знак «Сердце Пармы», который распространяется на одноименную коллекцию украшений.