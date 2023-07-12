12 июля 2023

В Перми создали коллекцию украшений с Губернатором-Трилобитом. Фото

Ювелирная компания «Сереброника» представила в Перми новую коллекцию украшений «Пермский период»
© Служба новостей «URA.RU»
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Арт - Пермь 2019. Пермь, украшения, сережки
В коллекции представлены серьги, кулоны, кольца и броши Фото:

Пермская ювелирная компания «Сереброника» представила линейку украшений «Пермский период». Изделия посвящены наследию Пермской палео-заводской цивилизации. В коллекции представлены серьги, кулоны, кольца и броши. Одна из подвесок изображает Губернатора-Трилобита.

«Добрый Губернатор-Трилобит — собирательный образ: он строит школы и садики, проводит фестивали, прилетает на вертолете, запрещает класть асфальт в лужи и не платит дань бандитам», — сказано на сайте ювелирной компании. Персонажами коллекции также стали первый гидромеханик Эстемменозух, Артиллерийский Жук-Лакомка, Авиаммонит, Чудо-рыбо-пило-зуб Геликоприон, и другие герои.

Пермяки положительно оценили новую коллекцию. «Очень красивое все!» — прокомментировал в соцсетях фотографии украшений Валерий Конин. «Очень интересно!» — написала Антонина Гриневич.

Ранее «Сереброника» представляла украшения посвященные спецоперации. В них основной акцент сделан на буквы Z и V. Также владелец компании зарегистрировал товарный знак «Сердце Пармы», который распространяется на одноименную коллекцию украшений.

Подвеска с Губернатором-Трилобитом стоит 14 тысяч рублей
Подвеска с Губернатором-Трилобитом стоит 14 тысяч рублей
Самое дорогое украшение коллекции — кольцо с Авиаммонитам за 29 тысяч рублей
Самое дорогое украшение коллекции — кольцо с Авиаммонитам за 29 тысяч рублей
Также в коллекции представлены серьги
Также в коллекции представлены серьги

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Пермская ювелирная компания «Сереброника» представила линейку украшений «Пермский период». Изделия посвящены наследию Пермской палео-заводской цивилизации. В коллекции представлены серьги, кулоны, кольца и броши. Одна из подвесок изображает Губернатора-Трилобита. «Добрый Губернатор-Трилобит — собирательный образ: он строит школы и садики, проводит фестивали, прилетает на вертолете, запрещает класть асфальт в лужи и не платит дань бандитам», — сказано на сайте ювелирной компании. Персонажами коллекции также стали первый гидромеханик Эстемменозух, Артиллерийский Жук-Лакомка, Авиаммонит, Чудо-рыбо-пило-зуб Геликоприон, и другие герои. Пермяки положительно оценили новую коллекцию. «Очень красивое все!» — прокомментировал в соцсетях фотографии украшений Валерий Конин. «Очень интересно!» — написала Антонина Гриневич. Ранее «Сереброника» представляла украшения посвященные спецоперации. В них основной акцент сделан на буквы Z и V. Также владелец компании зарегистрировал товарный знак «Сердце Пармы», который распространяется на одноименную коллекцию украшений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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