«Мир, Труд, Май»: как в Кургане отмечали праздник 1 Мая во времена СССР. Фото, видео

В Советском Союзе 1 Мая в Кургане отмечали митингами и парадами

01 мая 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Курган вместе со всей страной отмечает 1 Мая — праздник Весны и Труда. Впервые день международной солидарности трудящихся в России отметили в Москве в 1917 году, а уже на следующий год он стал государственным. О первомайских парадах, митингах и шествиях курганцев в разные годы СССР — в материале корреспондента URA.RU. На Первомайские демонстрации в советское время курганцы собирались целыми семьями и трудовыми коллективами. На центральным улицам шли шествия колонн, митинги с транспорантами, флагами и плакатами с лозунгами: «Мир, Труд, Май» и «Слава Труду!».