30 апреля 2024

«Мир, Труд, Май»: как в Кургане отмечали праздник 1 Мая во времена СССР. Фото, видео

В Советском Союзе 1 Мая в Кургане отмечали митингами и парадами
© Служба новостей «URA.RU»
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Автопарад в рабочем посёлке Лебяжье. Курган , флаг советского союза
1 Мая отмечается праздник Весны и Труда Фото:

Курган вместе со всей страной отмечает 1 Мая — праздник Весны и Труда. Впервые день международной солидарности трудящихся в России отметили в Москве в 1917 году, а уже на следующий год он стал государственным. О первомайских парадах, митингах и шествиях курганцев в разные годы СССР — в материале корреспондента URA.RU.

На Первомайские демонстрации в советское время курганцы собирались целыми семьями и трудовыми коллективами. На центральным улицам шли шествия колонн, митинги с транспорантами, флагами и плакатами с лозунгами: «Мир, Труд, Май» и «Слава Труду!».

На Первомайскую демонстрацию в Кургане собирались трудовыми коллективами и семьями — 1983 год
На Первомайскую демонстрацию в Кургане собирались трудовыми коллективами и семьями — 1983 год
Фото:
Шествие колонн проходило с флагами, транспорантами и плакатами — 1983 год
Шествие колонн проходило с флагами, транспорантами и плакатами — 1983 год
Фото:
Основная часть парадов и шествий проходила на центральной площади Кургана
Основная часть парадов и шествий проходила на центральной площади Кургана
Фото:
Колонны трудящихся завода на первомайских демонстрациях
Колонны трудящихся завода на первомайских демонстрациях
Фото:
Отмечать Праздник Весны и Труда приходили много молодежи
Отмечать Праздник Весны и Труда приходили много молодежи
Фото:
Женщины в национальных костюмах с флагами республик СССР на параде в честь Дня международной солидарности трудящихся на улице Ленина — 1960 год
Женщины в национальных костюмах с флагами республик СССР на параде в честь Дня международной солидарности трудящихся на улице Ленина — 1960 год
Фото:
Выступление школьниц с обручами на площади имени Ленина — 1975 год
Выступление школьниц с обручами на площади имени Ленина — 1975 год
Фото:
Отличники учебы на параде в День трудящихся — 1983 год
Отличники учебы на параде в День трудящихся — 1983 год
Фото:
Фото:
Колонна физкультурников на первомайском параде на площади имени Ленина — 1963 год
Колонна физкультурников на первомайском параде на площади имени Ленина — 1963 год
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Курганцы на праздновании Первомая с воздушными шарами и флагами — 1984 год
Курганцы на праздновании Первомая с воздушными шарами и флагами — 1984 год
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Курган вместе со всей страной отмечает 1 Мая — праздник Весны и Труда. Впервые день международной солидарности трудящихся в России отметили в Москве в 1917 году, а уже на следующий год он стал государственным. О первомайских парадах, митингах и шествиях курганцев в разные годы СССР — в материале корреспондента URA.RU. На Первомайские демонстрации в советское время курганцы собирались целыми семьями и трудовыми коллективами. На центральным улицам шли шествия колонн, митинги с транспорантами, флагами и плакатами с лозунгами: «Мир, Труд, Май» и «Слава Труду!».
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