В Нижнем Новгороде временно ограничили полеты

В Стригино ограничили прием и выпуск самолетов
В аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде ввели временные ограничения на прилетающие и вылетающие рейсы. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Отмечается, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДесятки задержанных рейсов на фоне угрозы атак БПЛА: что происходит в аэропорту Пулково
Ранее ограничения были введены в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Там задерживаются десятки рейсов.
