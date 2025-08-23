В Нижнем Новгороде временно ограничили полеты

В Стригино ограничили прием и выпуск самолетов
В Стригино ограничили прием и выпуск самолетов Фото:

В аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде ввели временные ограничения на прилетающие и вылетающие рейсы. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. 

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Отмечается, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения были введены в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Там задерживаются десятки рейсов.

