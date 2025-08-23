ВСУ атаковали Курскую область в день воинской славы

В результате атаки произошло возгорание автомобиля, сообщил Хинштейн
В результате атаки произошло возгорание автомобиля, сообщил Хинштейн Фото:

ВСУ атаковали Курскую область беспилотниками в день разгрома фашистов в Курской битве. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Сегодня, в священный для всей страны праздник — день разгрома фашистско-немецких захватчиков в Курской битве — враг с помощью беспилотников атаковал наш регион», — заявил Хинштейн. Информацию он опубликовал в своем telegram-канале.

Врио губернатора добавил, что, по предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет. Произошло возгорание автомобиля рядом с домом. На месте работают оперативные службы, сообщил Хинштейн.

23 августа празднуется День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, которая произошла в 1943 году. Сама битва продолжалась 50 дней и ночей, а было задействовано около 4 миллионов человек с обеих сторон.

