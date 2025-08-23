Не стало актрисы и преподавателя ГИТИСа Анастасии Вербицкой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Актрисы не стало на 96-ом году жизни, сообщили в пресс-службе ГИТИСа
Актрисы не стало на 96-ом году жизни, сообщили в пресс-службе ГИТИСа Фото:

Российская актриса Анастасия Вербицкая скончалась на 96-ом году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе ГИТИСа.

«Сегодня на 96-м году жизни умерла Анастасия Всеволодовна Вербицкая — выдающийся педагог ГИТИСа», — заявили в пресс-службе. Отмечается, что она проработала почти 40 лет и преподавала сценическое движение и фехтование, а также являлась заслуженным работником искусств России.

Прощание с Вербицкой состоится 25 августа в 11:00 по Московскому времени в Траурном зале-1 НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Кремация пройдет в Николо-Архангельском крематории в 12:40.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская актриса Анастасия Вербицкая скончалась на 96-ом году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе ГИТИСа. «Сегодня на 96-м году жизни умерла Анастасия Всеволодовна Вербицкая — выдающийся педагог ГИТИСа», — заявили в пресс-службе. Отмечается, что она проработала почти 40 лет и преподавала сценическое движение и фехтование, а также являлась заслуженным работником искусств России. Прощание с Вербицкой состоится 25 августа в 11:00 по Московскому времени в Траурном зале-1 НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Кремация пройдет в Николо-Архангельском крематории в 12:40.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...