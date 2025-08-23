Не стало актрисы и преподавателя ГИТИСа Анастасии Вербицкой

Российская актриса Анастасия Вербицкая скончалась на 96-ом году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе ГИТИСа.
«Сегодня на 96-м году жизни умерла Анастасия Всеволодовна Вербицкая — выдающийся педагог ГИТИСа», — заявили в пресс-службе. Отмечается, что она проработала почти 40 лет и преподавала сценическое движение и фехтование, а также являлась заслуженным работником искусств России.
Прощание с Вербицкой состоится 25 августа в 11:00 по Московскому времени в Траурном зале-1 НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Кремация пройдет в Николо-Архангельском крематории в 12:40.
