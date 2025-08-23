В Германии рассказали, кто руководил операцией по подрыву «Северных потоков»

Арестованный в Италии гражданин Украины, по версии немецкой прокуратуры, мог руководить группой, причастной к подрыву газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает издание ARD.
«Арестованный в Италии украинец руководил диверсионной группой по подрыву „Северных потоков“», — говорится в материале издания. Задержание подозреваемого произошло в районе Римини на основании общеевропейского ордера.
Уточняется, что гражданин Украины, предположительно, находился на судне, которое использовалось для проведения диверсии. Напомним, что взрывы на газотранспортной системе произошли в сентябре 2022 года, в результате чего были выведены из строя три из четырех ниток трубопроводов.
В материале отмечается, что ранее ряд западных СМИ уже публиковали результаты расследований, указывающие на возможную причастность к инциденту граждан Украины, связанных с дайвинг-центром. При этом официальный Киев последовательно отрицает любую причастность к диверсии, в то время как российская сторона ранее заявляла о причастности к взрывам «англосаксов».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.