В Германии рассказали, кто руководил операцией по подрыву «Северных потоков»

В ФРГ считают, что арестованный украинец руководил диверсией на Северных потоках
Украинец мог руководить операцией по подрыву «Северных потоков»
Украинец мог руководить операцией по подрыву «Северных потоков»
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

Арестованный в Италии гражданин Украины, по версии немецкой прокуратуры, мог руководить группой, причастной к подрыву газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает издание ARD.

«Арестованный в Италии украинец руководил диверсионной группой по подрыву „Северных потоков“», — говорится в материале издания. Задержание подозреваемого произошло в районе Римини на основании общеевропейского ордера.

Уточняется, что гражданин Украины, предположительно, находился на судне, которое использовалось для проведения диверсии. Напомним, что взрывы на газотранспортной системе произошли в сентябре 2022 года, в результате чего были выведены из строя три из четырех ниток трубопроводов.

В материале отмечается, что ранее ряд западных СМИ уже публиковали результаты расследований, указывающие на возможную причастность к инциденту граждан Украины, связанных с дайвинг-центром. При этом официальный Киев последовательно отрицает любую причастность к диверсии, в то время как российская сторона ранее заявляла о причастности к взрывам «англосаксов».

