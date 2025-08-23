В результате комбинированного удара ракетными комплексами «Искандер», беспилотниками-камикадзе «Герань» и авиабомбами ФАБ-500 было уничтожено более 600 военнослужащих ВСУ. Также ликвидированы четыре реактивные системы залпового огня и один танк на территории ДНР. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«ВС РФ ударом „Искандера“, „Гераней“ и ФАБ-500 уничтожили более 600 военнослужащих ВСУ, 4 РСЗО и танк в ДНР», — говорится в сообщении telegram-канала Минобороны. Ранее ведомство также сообщало о нейтрализации 13 украинских беспилотников самолетного типа, сбитых силами ПВО в утренние часы 23 августа.
По уточненным данным, 12 из них были уничтожены над Брянской областью, а еще один — над Калужской. Информация о результатах операций была распространена официальным представителем Минобороны через telegram-канал.
