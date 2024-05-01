Курганцы просят восстановить снесенные ураганным ветром автобусные остановки

В Кургане просят восстановить остановочные комплексы. Конструкции были повреждены сильным ветром и отброшены со своих мест, отмечают горожане.
«Просим восстановить комплексы, установленные на остановках общественного транспорта „Микрорайон Осиновка“ и „По требованию“ (следующая в сторону Кургана). Данные сооружения были повреждены и улетели со своих законных мест. В связи с этим местные жители и другие граждане испытывают большие трудности: вынуждены пережидать установившуюся дождливую погоду в ожидании единственного маршрута автобуса под открытым небом, не имея возможности присесть», — написано на портале «Обратись».
Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в мэрию Кургана. Ответ ожидается.
Резкие порывы ветра вырвали из земли остановочные комплексы в конце апреля. Об этом агентству рассказали читатели, проживающие в микрорайонах Черемухово и Осиновка.
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В Кургане просят восстановить остановочные комплексы. Конструкции были повреждены сильным ветром и отброшены со своих мест, отмечают горожане. «Просим восстановить комплексы, установленные на остановках общественного транспорта „Микрорайон Осиновка“ и „По требованию“ (следующая в сторону Кургана). Данные сооружения были повреждены и улетели со своих законных мест. В связи с этим местные жители и другие граждане испытывают большие трудности: вынуждены пережидать установившуюся дождливую погоду в ожидании единственного маршрута автобуса под открытым небом, не имея возможности присесть», — написано на портале «Обратись». Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в мэрию Кургана. Ответ ожидается. Резкие порывы ветра вырвали из земли остановочные комплексы в конце апреля. Об этом агентству рассказали читатели, проживающие в микрорайонах Черемухово и Осиновка.