01 мая 2024
30 апреля 2024

Курганцы просят восстановить снесенные ураганным ветром автобусные остановки

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас люди вынуждены пережидать непогоду под открытым небом
Сейчас люди вынуждены пережидать непогоду под открытым небом Фото:

В Кургане просят восстановить остановочные комплексы. Конструкции были повреждены сильным ветром и отброшены со своих мест, отмечают горожане.

«Просим восстановить комплексы, установленные на остановках общественного транспорта „Микрорайон Осиновка“ и „По требованию“ (следующая в сторону Кургана). Данные сооружения были повреждены и улетели со своих законных мест. В связи с этим местные жители и другие граждане испытывают большие трудности: вынуждены пережидать установившуюся дождливую погоду в ожидании единственного маршрута автобуса под открытым небом, не имея возможности присесть», — написано на портале «Обратись».

Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в мэрию Кургана. Ответ ожидается.

Резкие порывы ветра вырвали из земли остановочные комплексы в конце апреля. Об этом агентству рассказали читатели, проживающие в микрорайонах Черемухово и Осиновка.

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В Кургане просят восстановить остановочные комплексы. Конструкции были повреждены сильным ветром и отброшены со своих мест, отмечают горожане. «Просим восстановить комплексы, установленные на остановках общественного транспорта „Микрорайон Осиновка“ и „По требованию“ (следующая в сторону Кургана). Данные сооружения были повреждены и улетели со своих законных мест. В связи с этим местные жители и другие граждане испытывают большие трудности: вынуждены пережидать установившуюся дождливую погоду в ожидании единственного маршрута автобуса под открытым небом, не имея возможности присесть», — написано на портале «Обратись». Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в мэрию Кургана. Ответ ожидается. Резкие порывы ветра вырвали из земли остановочные комплексы в конце апреля. Об этом агентству рассказали читатели, проживающие в микрорайонах Черемухово и Осиновка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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