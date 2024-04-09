Курганца, поджегшего подростков, оставили в СИЗО

09 апреля 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Обвиняемого оставили под стражей еще на полгода Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жителю Лебяжьевского округа Курганской области Никиту Бурцев, которого обвиняют в убийстве одного подростка и покушении на жизнь другого, оставили в СИЗО еще на шесть месяцев. Об этом корреспонденту URA.RU cообщили в пресс-службе Курганского областного суда. Ранее обвиняемый просил о суде присяжных. «Срок содержания под стражей продлен на шесть месяцев со дня поступления уголовного дела в суд, то есть по 28 сентября. Вопрос о присяжных в судебном заседании не рассматривался», — сообщили в пресс-службе суда Бурцев находится в СИЗО с сентября 2023 года. Он помещен под стражу после инцидента в Лебяжьевском округе. Обвиняемый поссорился с двумя подростками в деревне Верхнеглубокое. В результате конфликта на одежду несовершеннолетних попал бензин, а Бурцев чиркнул зажигалкой. Подростки получили ожоги, один из них умер в больнице. Защита Бурцева настаивает на том, что это был несчастный случай. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителю Лебяжьевского округа Курганской области Никиту Бурцев, которого обвиняют в убийстве одного подростка и покушении на жизнь другого, оставили в СИЗО еще на шесть месяцев. Об этом корреспонденту URA.RU cообщили в пресс-службе Курганского областного суда. Ранее обвиняемый просил о суде присяжных. «Срок содержания под стражей продлен на шесть месяцев со дня поступления уголовного дела в суд, то есть по 28 сентября. Вопрос о присяжных в судебном заседании не рассматривался», — сообщили в пресс-службе суда Бурцев находится в СИЗО с сентября 2023 года. Он помещен под стражу после инцидента в Лебяжьевском округе. Обвиняемый поссорился с двумя подростками в деревне Верхнеглубокое. В результате конфликта на одежду несовершеннолетних попал бензин, а Бурцев чиркнул зажигалкой. Подростки получили ожоги, один из них умер в больнице. Защита Бурцева настаивает на том, что это был несчастный случай.