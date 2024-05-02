Авиакомпания NordStar запустила новые рейсы из Тюмени и обратно

Авиакомпания NordStar запустила рейс Норильск — Тюмень — Самара

03 мая 2024 в 02:14 Размер текста - 17 +

Полеты будут выполняться еженедельно по вторникам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российская авиакомпания NordStar 30 апреля запустила перелеты по маршруту Норильск — Тюмень — Самара и обратно. Полеты будут выполняться еженедельно по вторникам на воздушных судах Boeing 737-800. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. «Авиакомпания NordStar приступила к выполнению регулярных рейсов Норильск — Тюмень — Самара и обратно в весенне-летнем расписании полетов 2024 года. Время вылета из Норильска — 17:55 по местному времени, прибытие в Тюмень в 18:55 по местному времени. Вылет из Тюмени в Самару в 20:05 по местному времени, прибытие в аэропорт назначения в 21:25», — говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании на официальном сайте. Отмечается, что полеты по данному маршруту будут выполняться еженедельно по вторникам. Они будут осуществляться на комфортабельных воздушных судах Boeing 737-800. Кроме того, в труднодоступные поселения Тобольского, Вагайского, Нижнетавдинского районов (Тюменская область) можно добраться на вертолетах. В 2024 году будет увеличено количество авиарейсов до 291. Пассажиры могут взять с собой ручную кладь до 10 килограмм. Отмечается, авиасообщение введено до открытия зимников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская авиакомпания NordStar 30 апреля запустила перелеты по маршруту Норильск — Тюмень — Самара и обратно. Полеты будут выполняться еженедельно по вторникам на воздушных судах Boeing 737-800. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. «Авиакомпания NordStar приступила к выполнению регулярных рейсов Норильск — Тюмень — Самара и обратно в весенне-летнем расписании полетов 2024 года. Время вылета из Норильска — 17:55 по местному времени, прибытие в Тюмень в 18:55 по местному времени. Вылет из Тюмени в Самару в 20:05 по местному времени, прибытие в аэропорт назначения в 21:25», — говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании на официальном сайте. Отмечается, что полеты по данному маршруту будут выполняться еженедельно по вторникам. Они будут осуществляться на комфортабельных воздушных судах Boeing 737-800. Кроме того, в труднодоступные поселения Тобольского, Вагайского, Нижнетавдинского районов (Тюменская область) можно добраться на вертолетах. В 2024 году будет увеличено количество авиарейсов до 291. Пассажиры могут взять с собой ручную кладь до 10 килограмм. Отмечается, авиасообщение введено до открытия зимников.