04 апреля 2024

В Тюменской области запущены вертолетные рейсы в труднодоступные районы

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция аэропорта "Рощино". Тюмень, вертолет, аэропорт рощино
В 2024 году количество рейсов увеличено до 291 Фото:

В труднодоступные поселения Тобольского, Вагайского, Нижнетавдинского районов Тюменской области можно добраться на вертолетах. О запуске авиасообщения сообщили власти региона в соцсети.

«Запущено авиасообщение в труднодоступные районы Тюменской области. В отдаленные населенные пункты Тобольского, Вагайского, Нижнетавдинского районов можно добраться на вертолетах Ми-8», — сообщается в telegram-канале властей региона.

В 2024 году будет увеличено количество авиарейсов до 291. Пассажиры могут взять с собой ручную кладь до 10 килограмм. Авиасообщение введено до открытия зимников.

В связи с повышением температуры воздуха на территории Тюменской области ледовые переправы начали закрывать с 25 марта. Это коснулось зимника на реке Иртыш у сел Уват, Тугалово и деревни Экстезерь, а также на реке Тобол у села Ярково. Сроки могут быть скорректированы с учетом погоды и фактического состояния льда на переправах.

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В труднодоступные поселения Тобольского, Вагайского, Нижнетавдинского районов Тюменской области можно добраться на вертолетах. О запуске авиасообщения сообщили власти региона в соцсети. «Запущено авиасообщение в труднодоступные районы Тюменской области. В отдаленные населенные пункты Тобольского, Вагайского, Нижнетавдинского районов можно добраться на вертолетах Ми-8», — сообщается в telegram-канале властей региона. В 2024 году будет увеличено количество авиарейсов до 291. Пассажиры могут взять с собой ручную кладь до 10 килограмм. Авиасообщение введено до открытия зимников. В связи с повышением температуры воздуха на территории Тюменской области ледовые переправы начали закрывать с 25 марта. Это коснулось зимника на реке Иртыш у сел Уват, Тугалово и деревни Экстезерь, а также на реке Тобол у села Ярково. Сроки могут быть скорректированы с учетом погоды и фактического состояния льда на переправах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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