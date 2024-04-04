В Тюменской области запущены вертолетные рейсы в труднодоступные районы

05 апреля 2024 в 09:12 Размер текста - 17 +

В 2024 году количество рейсов увеличено до 291 Фото: Николай Бастриков © URA.RU В труднодоступные поселения Тобольского, Вагайского, Нижнетавдинского районов Тюменской области можно добраться на вертолетах. О запуске авиасообщения сообщили власти региона в соцсети. «Запущено авиасообщение в труднодоступные районы Тюменской области. В отдаленные населенные пункты Тобольского, Вагайского, Нижнетавдинского районов можно добраться на вертолетах Ми-8», — сообщается в telegram-канале властей региона. В 2024 году будет увеличено количество авиарейсов до 291. Пассажиры могут взять с собой ручную кладь до 10 килограмм. Авиасообщение введено до открытия зимников. В связи с повышением температуры воздуха на территории Тюменской области ледовые переправы начали закрывать с 25 марта. Это коснулось зимника на реке Иртыш у сел Уват, Тугалово и деревни Экстезерь, а также на реке Тобол у села Ярково. Сроки могут быть скорректированы с учетом погоды и фактического состояния льда на переправах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В труднодоступные поселения Тобольского, Вагайского, Нижнетавдинского районов Тюменской области можно добраться на вертолетах. О запуске авиасообщения сообщили власти региона в соцсети. «Запущено авиасообщение в труднодоступные районы Тюменской области. В отдаленные населенные пункты Тобольского, Вагайского, Нижнетавдинского районов можно добраться на вертолетах Ми-8», — сообщается в telegram-канале властей региона. В 2024 году будет увеличено количество авиарейсов до 291. Пассажиры могут взять с собой ручную кладь до 10 килограмм. Авиасообщение введено до открытия зимников. В связи с повышением температуры воздуха на территории Тюменской области ледовые переправы начали закрывать с 25 марта. Это коснулось зимника на реке Иртыш у сел Уват, Тугалово и деревни Экстезерь, а также на реке Тобол у села Ярково. Сроки могут быть скорректированы с учетом погоды и фактического состояния льда на переправах.