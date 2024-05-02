Сколько россияне потратили на подготовку к Пасхе в 2024 году

«Известия»: россияне потратили на подготовку к Пасхе 700 рублей в 2024 году

03 мая 2024 в 04:12 Размер текста - 17 +

Спрос на пасхальные товары в этом году оказался на 12-15% выше, чем в 2023 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россияне в этом году потратили на подготовку к Пасхе в среднем около 700 рублей, подсчитали эксперты аналитического ресурса «Чек Индекс». В такую сумму обойдется покупка кулича, десятка яиц и красителей. Спрос на пасхальные товары в 2024-м выше на 15%, а средний чек вырос за год на 10%. О самым популярных продуктах к Пасхе и ценах на них — в материал URA.RU. Новость по теме Как приготовить творожную пасху: рецепты и значение Что входит в сумму, потраченную на Пасху Спрос на пасхальные товары в этом году оказался на 12-15% выше по сравнению с прошлым годом, следует из данных аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Согласно их данным, средние траты россиян на подготовку к Пасхе составили 698 рублей — на 10% больше, чем в 2023 году. В эту сумму входят традиционные пасхальные продукты: кулич, яйца и красители для них. «Если добавить к этому набору творожную пасху, общая стоимость праздничного набора вырастет еще на 633 рубля», — рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Group Ольга Матвеева. Так, в магазинах X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») набор из кулича весом 500 г, десятка яиц и творожной пасхи в 650 г обойдется покупателям в 1088 рублей. «За максимальный набор с дополнительными пасхальными атрибутами — такими как декор, термонаклейки, подставки для яиц, свеча и пряник — россияне могут заплатить до 1623 рублей, что в полтора раза дороже базового варианта», — добавила эксперт, передают «Известия». Аналитики МТС Банка также отмечают, что по сравнению с прошлым годом продажи выпечки к Пасхе выросли на 11%, а средний чек — на 19%, до 530 рублей. Пасхальные наборы есть на любой вкус и кошелек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сколько потратили россияне на онлайн покупки Россияне тратят на пасхальные товары в онлайне на 30-50% больше, чем в офлайне. Согласно данным аналитического ресурса «Чек Индекс», средняя цена на кулич в интернет-магазинах составляет 551 рубль. Это на 46% дороже, чем в обычном магазине. Покупатели готовы переплачивать за удобство онлайн-заказа и доставки пасхальных товаров прямо к порогу. Эта тенденция подтверждается и данными маркетплейса Ozon. Так, во второй половине апреля продажи куличей на их сервисе Ozon Fresh выросли в 3,8 раза по сравнению с началом месяца. Кроме того, самый дорогой пасхальный десерт предлагают в сети тюменских кофеен MOGU. В частности, итальянский кулич с добавлением цукатов, изюма, вишни, покрытой сахарной помадкой обойдется тюменцам в 1 800 рублей за 400 грамм. Продажи посуды с пасхальными мотивами в Екатеринбурге выросли на 83%,, а пасхальных корзин было продано на 4% больше. А в Кургане продают куличи по 700 рублей за полкилограмма. Продукты-лидеры среди продаж на Пасху Куличи и творожные кексы стали лидерами пасхальных продаж. Эксперты связывают такую динамику с ростом популярности традиционных пасхальных угощений и желанием покупателей украсить праздничный стол. Высокий покупательский спрос наблюдался и в категории пищевых красителей и ароматизаторов. Их продажи во второй половине апреля выросли в 3,5 раза, а средний чек увеличился на 41% по сравнению с началом месяца. Например, в Челябинске перед Пасхой почти вдвое выросли продажи красителей для яиц. Творожные куличи становятся украшением праздничного стола Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На маркетплейсе даже стали продавать луковую шелуху Интересной тенденцией этого года стало увеличение продаж лука среди россиян перед Пасхой. Шелуху от лука начали отдельно выставлять на маркетплейсах. Как отмечают в пресс-службе, покупатели стали чаще использовать этот натуральный краситель для окрашивания яиц по старинным традициям. Новость по теме Как покрасить яйца на пасху без химии: рецепты для всех цветов Помимо этого, в период подготовки к празднику на маркетплейсах вырос спрос на посуду. Продажи в этой категории увеличились в 1,5 раза, а средний чек — на 17% по сравнению с предпраздничным периодом прошлого года. Чаще всего покупатели приобретали суповые тарелки, наборы шпажек и менажницы — вероятно, для сервировки праздничного стола. Люди все чаще красят яйца без красителей — луковой шелухой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2024 году главный христианский праздник — Пасха — празднуется 5 мая. В этот день верующие вспоминают чудо воскресения Иисуса Христа. Пасху сопровождает много традиций и особенностей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россияне в этом году потратили на подготовку к Пасхе в среднем около 700 рублей, подсчитали эксперты аналитического ресурса «Чек Индекс». В такую сумму обойдется покупка кулича, десятка яиц и красителей. Спрос на пасхальные товары в 2024-м выше на 15%, а средний чек вырос за год на 10%. О самым популярных продуктах к Пасхе и ценах на них — в материал URA.RU. Спрос на пасхальные товары в этом году оказался на 12-15% выше по сравнению с прошлым годом, следует из данных аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Согласно их данным, средние траты россиян на подготовку к Пасхе составили 698 рублей — на 10% больше, чем в 2023 году. В эту сумму входят традиционные пасхальные продукты: кулич, яйца и красители для них. «Если добавить к этому набору творожную пасху, общая стоимость праздничного набора вырастет еще на 633 рубля», — рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Group Ольга Матвеева. Так, в магазинах X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») набор из кулича весом 500 г, десятка яиц и творожной пасхи в 650 г обойдется покупателям в 1088 рублей. «За максимальный набор с дополнительными пасхальными атрибутами — такими как декор, термонаклейки, подставки для яиц, свеча и пряник — россияне могут заплатить до 1623 рублей, что в полтора раза дороже базового варианта», — добавила эксперт, передают «Известия». Аналитики МТС Банка также отмечают, что по сравнению с прошлым годом продажи выпечки к Пасхе выросли на 11%, а средний чек — на 19%, до 530 рублей. Россияне тратят на пасхальные товары в онлайне на 30-50% больше, чем в офлайне. Согласно данным аналитического ресурса «Чек Индекс», средняя цена на кулич в интернет-магазинах составляет 551 рубль. Это на 46% дороже, чем в обычном магазине. Покупатели готовы переплачивать за удобство онлайн-заказа и доставки пасхальных товаров прямо к порогу. Эта тенденция подтверждается и данными маркетплейса Ozon. Так, во второй половине апреля продажи куличей на их сервисе Ozon Fresh выросли в 3,8 раза по сравнению с началом месяца. Кроме того, самый дорогой пасхальный десерт предлагают в сети тюменских кофеен MOGU. В частности, итальянский кулич с добавлением цукатов, изюма, вишни, покрытой сахарной помадкой обойдется тюменцам в 1 800 рублей за 400 грамм. Продажи посуды с пасхальными мотивами в Екатеринбурге выросли на 83%,, а пасхальных корзин было продано на 4% больше. А в Кургане продают куличи по 700 рублей за полкилограмма. Куличи и творожные кексы стали лидерами пасхальных продаж. Эксперты связывают такую динамику с ростом популярности традиционных пасхальных угощений и желанием покупателей украсить праздничный стол. Высокий покупательский спрос наблюдался и в категории пищевых красителей и ароматизаторов. Их продажи во второй половине апреля выросли в 3,5 раза, а средний чек увеличился на 41% по сравнению с началом месяца. Например, в Челябинске перед Пасхой почти вдвое выросли продажи красителей для яиц. Интересной тенденцией этого года стало увеличение продаж лука среди россиян перед Пасхой. Шелуху от лука начали отдельно выставлять на маркетплейсах. Как отмечают в пресс-службе, покупатели стали чаще использовать этот натуральный краситель для окрашивания яиц по старинным традициям. Помимо этого, в период подготовки к празднику на маркетплейсах вырос спрос на посуду. Продажи в этой категории увеличились в 1,5 раза, а средний чек — на 17% по сравнению с предпраздничным периодом прошлого года. Чаще всего покупатели приобретали суповые тарелки, наборы шпажек и менажницы — вероятно, для сервировки праздничного стола. В 2024 году главный христианский праздник — Пасха — празднуется 5 мая. В этот день верующие вспоминают чудо воскресения Иисуса Христа. Пасху сопровождает много традиций и особенностей.