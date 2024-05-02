Врачи ЯНАО диагностируют рак на ранней стадии в семи из десяти случаев

Показатель ранней выявляемости онкологических заболеваний вырос на 10% Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На Ямале семь из десяти случаев онкологии выявляют на ранней стадии благодаря регулярным профосмотрам и диспансеризациям, сообщает пресс-служба правительства округа. За три месяца 2024 года медики выявили 366 случаев первичных онкозаболеваний.

«Показатель ранней выявляемости онкологических заболеваний вырос на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 70% от общего количества заболеваний. Таких результатов удалось достичь за счет активного проведения в округе профилактических осмотров, диспансеризации и онкоскринингов».

За три месяца этого года медики выявили 366 случаев первичных онкологических заболеваний. Большинство диагностированы на ранней стадии. Отмечается также, что чаще всего рак поражает молочные железы, толстый кишечник и легкие.

Ранее сообщалось, что Ямало-Ненецкий автономный округ активно развивает сферу репродуктивного здоровья, опережая другие регионы России. Власти Ямала рассчитывают на то, что в течение года 250 тысяч жителей округа пройдут бесплатную диспансеризацию и профилактические осмотры.