02 мая 2024

Врачи ЯНАО диагностируют рак на ранней стадии

Врачи ЯНАО диагностируют рак на ранней стадии в семи из десяти случаев
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев посетил ОКБ №1. Екатеринбург, диагностика, мозг человека, томография, онкология, рак, томограмма
Показатель ранней выявляемости онкологических заболеваний вырос на 10% Фото:

На Ямале семь из десяти случаев онкологии выявляют на ранней стадии благодаря регулярным профосмотрам и диспансеризациям, сообщает пресс-служба правительства округа. За три месяца 2024 года медики выявили 366 случаев первичных онкозаболеваний.

«Показатель ранней выявляемости онкологических заболеваний вырос на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 70% от общего количества заболеваний. Таких результатов удалось достичь за счет активного проведения в округе профилактических осмотров, диспансеризации и онкоскринингов».

За три месяца этого года медики выявили 366 случаев первичных онкологических заболеваний. Большинство диагностированы на ранней стадии. Отмечается также, что чаще всего рак поражает молочные железы, толстый кишечник и легкие.

Ранее сообщалось, что Ямало-Ненецкий автономный округ активно развивает сферу репродуктивного здоровья, опережая другие регионы России. Власти Ямала рассчитывают на то, что в течение года 250 тысяч жителей округа пройдут бесплатную диспансеризацию и профилактические осмотры.

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На Ямале семь из десяти случаев онкологии выявляют на ранней стадии благодаря регулярным профосмотрам и диспансеризациям, сообщает пресс-служба правительства округа. За три месяца 2024 года медики выявили 366 случаев первичных онкозаболеваний. «Показатель ранней выявляемости онкологических заболеваний вырос на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 70% от общего количества заболеваний. Таких результатов удалось достичь за счет активного проведения в округе профилактических осмотров, диспансеризации и онкоскринингов». За три месяца этого года медики выявили 366 случаев первичных онкологических заболеваний. Большинство диагностированы на ранней стадии. Отмечается также, что чаще всего рак поражает молочные железы, толстый кишечник и легкие. Ранее сообщалось, что Ямало-Ненецкий автономный округ активно развивает сферу репродуктивного здоровья, опережая другие регионы России. Власти Ямала рассчитывают на то, что в течение года 250 тысяч жителей округа пройдут бесплатную диспансеризацию и профилактические осмотры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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