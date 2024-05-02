В Тюмени построят реабилитационный центр для инвалидов с гостиницей

03 мая 2024 в 15:03 Размер текста - 17 +

Предполагается, что новый объект появится в районе улиц Широтная — Таллинская — бульвар Бориса Щербины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени планируют с помощью средств инвесторов построить многофункциональный центр для инвалидов с гостиницей, спортивным и концертно-творческим блоками. Предполагается, что новый объект появится в районе улиц Широтная — Таллинская — бульвар Бориса Щербины. Документ опубликован на официальном портале тюменских властей. «Многофункциональный центр для социального обслуживания различных категорий инвалидов с размещением помещений для культурной, творческой, социально-досуговой, реабилитационной и спортивной деятельности с учетом обеспечения полной доступности инвалидов и других маломобильных групп населения. Объект представляет собой комплекс зданий (реабилитационный центр, центр водолечения, гостиница, спортивный блок, концертно-творческий блок). Общая площадь всех зданий 37 560 квадратных метров», — указано в документе. Все здания соединят между собой наземными закрытыми переходами. Также будет обустроен гараж на 20 мест и спортивные сооружения на территории центра. Заключать соглашение о строительстве объектов планируют в 2025 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени планируют с помощью средств инвесторов построить многофункциональный центр для инвалидов с гостиницей, спортивным и концертно-творческим блоками. Предполагается, что новый объект появится в районе улиц Широтная — Таллинская — бульвар Бориса Щербины. Документ опубликован на официальном портале тюменских властей. «Многофункциональный центр для социального обслуживания различных категорий инвалидов с размещением помещений для культурной, творческой, социально-досуговой, реабилитационной и спортивной деятельности с учетом обеспечения полной доступности инвалидов и других маломобильных групп населения. Объект представляет собой комплекс зданий (реабилитационный центр, центр водолечения, гостиница, спортивный блок, концертно-творческий блок). Общая площадь всех зданий 37 560 квадратных метров», — указано в документе. Все здания соединят между собой наземными закрытыми переходами. Также будет обустроен гараж на 20 мест и спортивные сооружения на территории центра. Заключать соглашение о строительстве объектов планируют в 2025 году.