02 мая 2024

В Тюмени построят реабилитационный центр для инвалидов с гостиницей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт мозга. Березовский, тренажер, лфк, реабилитация, лечебная физкультура
Предполагается, что новый объект появится в районе улиц Широтная — Таллинская — бульвар Бориса Щербины Фото:

В Тюмени планируют с помощью средств инвесторов построить многофункциональный центр для инвалидов с гостиницей, спортивным и концертно-творческим блоками. Предполагается, что новый объект появится в районе улиц Широтная — Таллинская — бульвар Бориса Щербины. Документ опубликован на официальном портале тюменских властей.

«Многофункциональный центр для социального обслуживания различных категорий инвалидов с размещением помещений для культурной, творческой, социально-досуговой, реабилитационной и спортивной деятельности с учетом обеспечения полной доступности инвалидов и других маломобильных групп населения. Объект представляет собой комплекс зданий (реабилитационный центр, центр водолечения, гостиница, спортивный блок, концертно-творческий блок). Общая площадь всех зданий 37 560 квадратных метров», — указано в документе.

Все здания соединят между собой наземными закрытыми переходами. Также будет обустроен гараж на 20 мест и спортивные сооружения на территории центра. Заключать соглашение о строительстве объектов планируют в 2025 году.

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В Тюмени планируют с помощью средств инвесторов построить многофункциональный центр для инвалидов с гостиницей, спортивным и концертно-творческим блоками. Предполагается, что новый объект появится в районе улиц Широтная — Таллинская — бульвар Бориса Щербины. Документ опубликован на официальном портале тюменских властей. «Многофункциональный центр для социального обслуживания различных категорий инвалидов с размещением помещений для культурной, творческой, социально-досуговой, реабилитационной и спортивной деятельности с учетом обеспечения полной доступности инвалидов и других маломобильных групп населения. Объект представляет собой комплекс зданий (реабилитационный центр, центр водолечения, гостиница, спортивный блок, концертно-творческий блок). Общая площадь всех зданий 37 560 квадратных метров», — указано в документе. Все здания соединят между собой наземными закрытыми переходами. Также будет обустроен гараж на 20 мест и спортивные сооружения на территории центра. Заключать соглашение о строительстве объектов планируют в 2025 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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