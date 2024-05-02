Власти ответили на петицию курганцев против ОГЭ

Власти Курганской области не будут отменять экзамены школьникам из-за ЧС

03 мая 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Депобр не видит необходимости в отмене ОГЭ из-за паводка Фото: Анна Майорова © URA.RU Курганские власти не видят необходимости в отмене или переносе сроков проведения общего государственного экзамена (ОГЭ) в связи с паводком в регионе. Об этом сообщили в департаменте образования региона в ответ на петицию курганцев об отмене экзамена для 9-х классов. «Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится ежегодно для всех без исключения школьников выпускных классов по всей стране. Готовиться к ней будущие выпускники начинают задолго до сдачи экзаменов. Так, например, задания на ОГЭ включают в себя, в том числе, задания по темам, которые школьники изучают, начиная с пятого класса. Поэтому период паводка в регионе, который длился 2-3 недели в зависимости от муниципалитета, не может повлиять на качество сдачи ОГЭ или ЕГЭ выпускников», — ответили в департаменте образования и науки Курганской области. Для учеников выпускных классов во время паводка были организованы как очные, так и дистанционные занятия и консультации по подготовке к экзаменам. Уроки шли даже в пунктах временного размещения. У каждого ученика была возможность обратиться индивидуально к учителю и получить консультацию по любому вопросу. Также в ведомстве уточнили, что условия проведения ГИА могут быть изменены в исключительных случаях, как было, например, в первый год пандемии. Такое решение принимается на федеральном уровне. Ранее курганцы разместили петицию с просьбой отменить ОГЭ в 9-х классах Курганской области в связи с паводком. Она адресована президенту Владимиру Путину. На 3 мая петицию подписали больше 1400 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганские власти не видят необходимости в отмене или переносе сроков проведения общего государственного экзамена (ОГЭ) в связи с паводком в регионе. Об этом сообщили в департаменте образования региона в ответ на петицию курганцев об отмене экзамена для 9-х классов. «Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится ежегодно для всех без исключения школьников выпускных классов по всей стране. Готовиться к ней будущие выпускники начинают задолго до сдачи экзаменов. Так, например, задания на ОГЭ включают в себя, в том числе, задания по темам, которые школьники изучают, начиная с пятого класса. Поэтому период паводка в регионе, который длился 2-3 недели в зависимости от муниципалитета, не может повлиять на качество сдачи ОГЭ или ЕГЭ выпускников», — ответили в департаменте образования и науки Курганской области. Для учеников выпускных классов во время паводка были организованы как очные, так и дистанционные занятия и консультации по подготовке к экзаменам. Уроки шли даже в пунктах временного размещения. У каждого ученика была возможность обратиться индивидуально к учителю и получить консультацию по любому вопросу. Также в ведомстве уточнили, что условия проведения ГИА могут быть изменены в исключительных случаях, как было, например, в первый год пандемии. Такое решение принимается на федеральном уровне. Ранее курганцы разместили петицию с просьбой отменить ОГЭ в 9-х классах Курганской области в связи с паводком. Она адресована президенту Владимиру Путину. На 3 мая петицию подписали больше 1400 человек.