03 мая 2024

Уровень Тобола в Кургане за сутки понизился на 10 сантиметров

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Виды Кургана, город курган, река тобол, мост бурова петрова
Уровень реки в Кургане демонстрирует стабильное снижение Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане уровень реки Тобол за прошедшие 24 часа опустился на 10 сантиметров. Эта информация размещена на интерактивной карте «Паводок 2024».

«На 16:00 уровень Тобола в Кургане — 786 см», — указано на информационном портале. Днем ранее уровень реки был равен 796 сантиметрам.

Сейчас «голова» паводка сместилась от областного центра в сторону Белозерского округа. В шести муниципалитетах остаются подтопленными 591 жилой дом и 6 484 дачных дома, шесть низководных мостов и 11 участков дорог. О самых главных событиях, связанных с наводнением — узнаете из трансляции URA.RU.

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В Кургане уровень реки Тобол за прошедшие 24 часа опустился на 10 сантиметров. Эта информация размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». «На 16:00 уровень Тобола в Кургане — 786 см», — указано на информационном портале. Днем ранее уровень реки был равен 796 сантиметрам. Сейчас «голова» паводка сместилась от областного центра в сторону Белозерского округа. В шести муниципалитетах остаются подтопленными 591 жилой дом и 6 484 дачных дома, шесть низководных мостов и 11 участков дорог. О самых главных событиях, связанных с наводнением — узнаете из трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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