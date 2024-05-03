Уровень Тобола в Кургане за сутки понизился на 10 сантиметров

Уровень реки в Кургане демонстрирует стабильное снижение
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Кургане уровень реки Тобол за прошедшие 24 часа опустился на 10 сантиметров. Эта информация размещена на интерактивной карте «Паводок 2024».
«На 16:00 уровень Тобола в Кургане — 786 см», — указано на информационном портале. Днем ранее уровень реки был равен 796 сантиметрам.
Сейчас «голова» паводка сместилась от областного центра в сторону Белозерского округа. В шести муниципалитетах остаются подтопленными 591 жилой дом и 6 484 дачных дома, шесть низководных мостов и 11 участков дорог. О самых главных событиях, связанных с наводнением — узнаете из трансляции URA.RU.
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